В честь Дня отца принцесса Евгения опубликовала фото с мужем и сыном

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 июня 2021, 21:27 Анастасия Иванова

Взято из: Instagram @princesseugenie

Хоть День отца и прошел в минувшее воскресенье, Аргументы недели продолжают делиться новостями с праздника. В этот день и Евгения поделилась милым постом в своих соцсетях. Она выложила в своем Инстаграм-аккаунте серию снимков с мужем Джеком Бруксбэнком и их сыном Августом.

«С Днем отца, любовь моя…Ты лучший отец для нашего малыша», - так подписала Инстаграм-пост принцесса.

Подписчики бурно отреагировали на фотографии и отметили, что они получились очень домашними и семейными: «Очень мило», «Трогательные и естественные кадры», «Потрясающие фото!».

На одном из фото супруг запечатлен на прогулке с коляской, а на других снимках в обнимку с Августом, ну и как же без семейного селфи!

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