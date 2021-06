Джими Хендрикс и Дженис Джоплин: были ли они вместе хоть раз

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 июня 2021, 18:38 Антон Дубровский, Журналист

Джими Хендрикс и Дженис Джоплин – двое из трех (включая Джима Мориссона) мировых музыкальных икон, живших на самом гребне культурной революции шестидесятых годов прошлого века. Существует мнение, что эти музыканты больше всего повлияли на развитие рок и поп-музыки после появления Боба Дилана, The Beatles и The Rolling Stones. Все трое артистов жили, творили и ушли из жизни в одно время.



У Джими Хендрикса и Дженис Джоплин было много общего с конца 60-х до их смерти в 1970 году. Вопрос, который интересует многих сегодня: выступали они вместе или нет? Было ли между ними что-то большее? Джими Хендрикса и Дженис Джоплин называли друзьями. Они часто выступали на одних и тех же площадках и проводили время вместе за кулисами.

Были ли между ними романтические отношения? Это вопрос также интересует их поклонников. В конце концов, Дженис была «хиппи», а секс был ее развлечением. Тем не менее нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что они были больше, чем друзьями, без чего-то более серьезного.



У Джими Хендрикса и Дженис Джоплин было много общего в жизни и на пути к славе. У них были общие черты характера, в том числе и черты саморазрушения, которые, в итоге, сделали их обоих членами Клуба 27. Если вы не знакомы с Клубом 27, то это имя было дано группе из более чем 40 музыкантов, которые умерли в возрасте 27 лет. Это была эпоха, когда наркотики, алкоголь и даже самоубийства были обычным делом в жизни и выступлениях многих исполнителей.



Оба, Джими Хендрикс и Дженис Джоплин, бросили школу для того, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру. Оба научились своим музыкальным навыкам самостоятельно. Дженис работала над своим голосом, а Джими отрабатывал свои навыки игры на гитаре. Очевидно, что они прилежно занимались музыкой, стремясь добиться всех тех высот в музыке, которых они достигли. Джими до сих пор известен как величайший гитарист в истории блюза и рока. Дженис и ее голос - меццо-сопрано и стиль как будто бы «электрического» вокала сделали её «Королевой Блюза». Они были продуктами музыки 60-х и хиппи-сцены в то время, когда Америка была в смятении из-за войны во Вьетнаме. И Джими, и Дженис выступали с рядом разных групп, прежде чем они стали самостоятельными артистами.



Решение выступить на Монтерейском Фестивале в 1967 году (Фестиваль в Монтерее (англ. Monterey International Pop Music Festival) — трёхдневный музыкальный рок-фестиваль, проходивший с 16 по 18 июня 1967 года в Монтерее, штат Калифорния, США. Являлся частью «Лета Любви», был предвестником фестиваля «Вудсток» - авт.) изменило их карьеру и сделало обоих известными во всем мире. Желание выступить на фестивале было больше связано с поддержкой антивоенного движения, чем с попыткой добиться известности. В конце концов, антивоенная позиция повысила их популярность.



Легендарное выступление Джими на фестивале поп-музыки в Монтерее, возможно, стало его лучшим выступлением. Это была первая остановка в турне его новой группы The Jimi Hendrix Experience. Его игра на гитаре была блестящей, включая игру за головой и языком. В конце концов, Джими поджёг гитару.



Журнал Rolling Stone писал о нем: «… Джими раз и навсегда избавил рок-н-ролльную гитару от надобности подстраиваться под реалии и правила хит-парада Top Forty (40 самых популярных песен в определенном жанре - самая продаваемая или наиболее часто транслируемая популярная музыка. Таблицы рекордов традиционно состояли из 40 песен. Также является форматом радио). То, как он врывается в начало своей песни «Purple Haze», начиная с исполинского фанк-вступления, обрамленного мощнейшим дисторшном («искажение», (англ. Distortion) – гитарный эффект – авт.), и спокойно продвигается в своем выступлении дальше по мерцающему восходящему вверх припеву композиции «The Wind Cries Mary», не имеет прецедентов в мире рок-гитары до сих пор и даже на фестивале Монтерее не имело себе равных.



Американский дебют The Jimi Hendrix Experience на фестивале в Монтерее 18 июня 1967 года до сих пор остается откровением, взрывом гитарной феерии и пения, потоком джазовой импровизации и великолепного ритм-энд-блюза. Вовлекая толпу в свой ураганный звук, Хендрикс сыграл «Like A Rolling Stone» Боба Дилана в лучших традициях блюза Миссисипи, атаковал своей собственной песней «Can You See Me» с возбужденным нетерпением и, подстрекаемый мощнейшей ритмичной поддержкой Ноэля Реддинга и Митча Митчелла (басист и барабанщик The Jimi Hendrix Experience соответственно – авт.), пришел к феноменальной интерпретации «Wild Thing», завершив все стеной гитарного белого шума (фоновый шум, в котором звуковые волны разной частоты распределены равномерно и звучат на одной громкости)».



Выступление Дженис Джоплин было для нее первым для такой большой аудитории. Тогда эта аудитория увидела и услышала её в качестве солистки малоизвестной рок-группы из Сан-Франциско Big Brother And The Holding Company. Выступление получилось настолько мощным, что организаторы фестиваля выделили группе время для второго выступления в Монтерее для того, чтобы их могла запечатлеть съемочная группа, снимающая документальный фильм о фестивале.



Благодаря этому камеры увековечили ее захватывающую шестиминутную версию песни «Ball And Chain», поймав в кадр ошеломленную реакцию одного из зрителей. Этим зрителем была Мама Касс Эллиот из знаменитой группы шестидесятых The Mamas And The Papas, которая с открытым ртом и в недоумении наблюдала за происходящим.



Мощнейшее меццо-сопрано Дженис излучало силу и страстное желание, которые были доведены до совершенства ее эмоциональными физическими движениями. Она озвучивала свою личную боль и боль многих других людей. Она мгновенно стала сенсацией.



Пришедшая слава Big Brother And The Holding Company и Дженис Джоплин лишь укрепила их свободный дух и позицию «хиппи». Ким Франс (американский редактор, журналист и автор – авт.) сообщает в статье под названием «Нечего Терять» от 2 мая 1999 года, опубликованной в New York Times: «Как только она стала знаменитой, Джоплин стала ругаться, как водитель грузовика, ее редко видели без бутылки ликера Southern Comfort. Она была в восторге от своей новой роли сексуального хищника». В чем Ким Франс ошибалась, так это в том, что на самом деле Дженис не начала вести себя подобным образом, а просто продолжила такое поведение, когда стала известной.



Джими Хендрикс и Дженис Джоплин - примеры артистов, которые, возможно, слишком много отдавали своей музыке. Они были зависимы от своих выступлений и аплодисментов, которые они получали от обожающих их поклонников. Вне всеобщего внимания они обратились к наркотикам, потому что ошибочно считали, что именно так смогут остаться на высоте.



Сама Дженис сказала об этом лучше всего: «На сцене я занимаюсь любовью с 25 000 слушателей, а потом иду домой одна».



Тем не менее главный вопрос все еще не решен: записывались ли и выступали ли Джими и Дженис вместе?



Историками не было обнаружено никаких записей или свидетельств того, что Джими Хендрикс и Дженис Джоплин когда-либо выступали вместе. Поскольку они часто проводили время за кулисами вдвоем, разумно предположить, что они могли импровизировать вместе, ожидая выступления. Если это правда, то мы, скорее всего, никогда этого не узнаем, потому что никаких подтверждающих это свидетельств до сих пор не найдено.



Что мы действительно знаем, так это то, что сказал Альберт Кинг (знаменитый американский блюзмен – авт.) во время студийной сессии со Стиви Рэем Воном (знаменитый американский гитарист-виртуоз – авт.).



Вот слова Альберта Кинга во время той студийной сессии: «Как-то раз, ночью в Филлмор-Уэст (знаменитая концертная площадка в Сан-Франциско, существовала до 1971 года – авт.), я огляделся и увидел парня, похожего на тебя, Стиви. Это оказался Джими Хендрикс. Он сказал: «Давай сыграем блюз». Я сказал: «Хорошо, но не без нашей Королевы». Это Дженис. Мы послали за Дженис. Она спустилась со своим маленьким стаканом. У нее всегда был свой маленький стакан, упокой, Господи, ее душу. Она спросила: «Что происходит?». Я сказал: «Мы собираемся сыграть немного блюза, мы хотим, чтобы ты начала, дорогая». Она сказала: «Круто». Джими взял два или три аккорда…»



К сожалению, дальше на записи Альберт Кинг увлекся музыкой со Стиви и больше ничего не рассказал об этой будоражащей воображение истории. Будем надеяться, что когда-нибудь найдется запись совместного выступления Альберта Кинга, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса. Возможно, она пролежала где-то все эти годы и может стать достоянием широкой аудитории, когда придёт её время.

