Уткин и Губерниев: ссора комментаторов после скандального эфира с Бузовой

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21 июня 2021, 16:17 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @realradioutkin

Шумиха вокруг скандала в эфире «Матч ТВ» с Ольгой Бузовой не утихает. Под острое слово комментатора Дмитрия попал и коллега Василий Уткин.



Фото взято из Instagram @guberniev_dmitry

Конфликт разразился после несдержанного высказывания Василия. Комментатор считает, что конфликт Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой обсуждать нет смысла, ведь идет речь «о двух фриках».



«Завершается неделя, на которой Бузова, слившись в экстазе с Губерниевым, ворвалась в футбольную повестку. Не заметил, как срач двух фриков связан с чемпионатом Европы», — высказался спортивный журналист.



Его коллега Дмитрий не смог пройти мимо данного выражения. Он дал ответ Василию в своей привычной шутливой манере: «Надеюсь, что Уткин сказал эти слова не перед зеркалом, а смотря репортаж с чемпионата Европы, где ребята в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир. Остается надеяться, что такой талантливый человек вернется на большое телевидение. Как человек, ведущий здоровый образ жизни, подарю ему палки для скандинавской ходьбы. Надеюсь, что он будет счастлив, как счастлив я», — отвечал спортивный комментатор.

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