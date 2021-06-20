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20 июня 2021, 22:29 Источник: 7 Дней

Агния Дитковские, фото: Vladimir Lukjanov, globallookpress.com

Актриса Агния Дитковските вышла замуж второй раз. Бывшая супруга актера Алексея Чадова очень бережно относится к своей личной жизни. После развода с Чадовым, о котором много говорили, Агния новые отношения скрывала.

Дитковские и ресторатор Богдан Панченко встречались около года. На днях стало известно, что влюбленные без лишнего шума официально оформили отношения в одном из московских ЗАГСов и устроили по этому поводу вечеринку в ресторане. На свадьбу Агния Дитковските и Богдан Панченко пригласили только самых близких людей.

Агния Дитковските получила популярность по фильмам "Жара" и "Гетыры майора Соколова". Служебным роман у них с Чадовым начался на съемках "Жары". Агния и Алексей то встречались, то расставались. В 2012 году поженились. В 2014 году Агния родила сына. А в 2015 году их союз распался.

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