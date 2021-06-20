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Александр Пушной рассказал о шутке про Дроздова, которую Масляков не взял в КВН

, 14:43

Александр Пушной рассказал о шутке про Дроздова, которую Масляков не взял в КВН
Александр Пушной, Фото: Instagram/pushnoypro

Бывший участник КВН Александр Пушной рассказал о запрещенной в программе шутке про бывшего телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова. По его словам, номер был основан на любви к природе.

Пушной отметил, что работавшие вместе с ним авторы написали целый номер про Николая Дроздова. В миниатюре говорилось, о любви телеведущего к природе и защите окружающей среды.

«Вот смотрите, как плюхнулся исполин-бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо иволги. Ну, что же ты иволга? Яйца надо беречь!» - поделился он в YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Артист добавил, что потом они показали шутку Александру Маслякову, но тот отказался подтверждать ее.

«А нам было так смешно», - заключил он.

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