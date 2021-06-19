Юлия Высоцкая рассказала о начале их с Андреем Кончаловским отпуске в Париже

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19 июня 2021, 19:55 Источник: Инстаграм Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая, фото: vk.com/yulia_visotskaya

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о планах на отпуск и опубликовала фото, как начался первый день их с Андреем Кончаловским отдыха. Перед отпуском Высоцкая посетила стилиста, привела в порядок волосы.

В планах актрисы ухаживать за кожей и волосами, следить за фигурой, есть полезную еду. Ещё супруга знаменитого режиссёра намерена читать книги. Много.

"Этим летом обещаем себе много читать, есть сезонные фрукты и овощи, ходить пешком при любой возможности, пить чистую воду, ... и радоваться каждому дню", - поделилась Юлия Высоцкая в Инстаграм.

Супруги улетели во Францию. Актриса опубликовала фото из ресторана, где они с мужем завтракали в пятницу.

Это фото раззадорило подписчиков актрисы. Они разделились на два лагеря. Поклонники поддержали Юлю: "Очень нравится ваш план!", "Радуюсь за вас!!! Красивый завтрак". Хейтеры набросились с критикой и возмущены, почему знаменитости путешествуют в Европе, когда границы для обычных людей закрыты из-за коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

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