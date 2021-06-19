Станислав Ярушин о музыкальном поприще: «Обидно, что не воспринимают всерьез»

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19 июня 2021, 12:06 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Звезда «Универа» подчеркивал, что прежде всего считает себя музыкантом. Но аудитория больше ассоциирует его с Антоном из популярного сериала. Даже коллеги напоминают об его скромных успехах в музыке.

Фото взято из Instagram @yarushinstanislav



Ярушин популярный и узнаваемый актер. Он также может похвастаться приличными гонорарами. В данный момент Станислав больше внимания уделяет музыкальной деятельности - артист выступает со своей группой. Для звезды музыка - любимое дело, и ему доставляет это огромное удовольствие. Однако есть те, кто считают, что далеко еще Стасу до певческих вершин.



«Подошел ко мне менеджер артистов, я ему говорю: «Приходите на наш живой концерт. Мы с ребятами выступаем. Я пишу свои песни». А он: «Слушайте, ну что вы, кавээнщики, маетесь с музыкой. У тебя и у Пушного ничего не получилось, да и вряд ли уже получится. Получилось только у Реввы». Мне так стало обидно!» — огорчился Ярушин.

Однако Александр согласился с этим мнением, говоря о том, что Ревва делает продукт, и даже играя гениально можно попасть только в десять процентов слушателей - «коммерция без музыки не продается». Пушной спокойнее относится к своему творчеству, ибо делает его больше для себя.

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