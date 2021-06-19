Катя Кищук теперь мама: экс-солистка группы Serebro необычно назвала ребенка

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19 июня 2021, 11:56 Анастасия Иванова

Фото: Instagram

Певица, выступавшая в составе группы Serebro, стала мамой и объявила об этом в соцсетях. Долгое время она держала событие в тайне, поэтому фанаты были в шоке от этой новости. Исполнительница делится сообщением о прибавлении в семье в своем Инстаграм-аккаунте.

Фото взято из Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk_



«Рэй наконец-то с нами», - так подписала фото Катя.



Пол ребенка певица не уточнила, но имя озвучила сразу. От английского имя Рэй означает «дождь» - так Кищук назвала малыша.



Подписчики бурно отреагировали в комментариях, показывая радость за молодую маму: «Будьте здоровы!)», «Очень счастливы за тебя…», «О боже …поздравляю…»

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