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Настя Каменских прокомментировала слухи об оказании интимных услуг

, 21:04

Настя Каменских прокомментировала слухи об оказании интимных услуг
Фото из открытых источников

Певица в браке со своим бывшим коллегой и продюсером Алексеем Потапенко уже два года. Но девушка не перестает эпатировать публику откровенными фотографиями и видео в социальных сетях - Настя не стесняется демонстрировать свою эффектную фигуру.

Фото взято из Instagram @kamenskux
Фото взято из Instagram @kamenskux


Желание Каменских делиться красивыми фотографиями порождает немало скандальных сплетен и слухов. Ей даже приписывали отношения с мужчинами за деньги. Популярная певица действительно не раз получала непристойные предложения от состоятельных фанатов, о чем сама заявляет. Однако никогда не отвечала взаимностью.

«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу (Алексея Потапенко), чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», - рассказывала звезда.

На данный момент 34-летняя Настя Каменских освободилась от навязчивых поклонников. Возможно на это повлиял и статус замужней женщины.

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