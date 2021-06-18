Софья Таюрская и Илья Прусикин: новые романтичные фото

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18 июня 2021, 19:27 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @iliyaprusikin

После того как артисты подтвердили свой роман, и когда вышли вместе в свет, Софья и Илья из группы Little Big стали чаще выкладывать совместные фотографии и видео. Таюрская выставила в сторис новые романтичные кадры с возлюбленным.



Солистка отметила партнера на фото и подписала: «Люблю тебя».

Фото взято из Instagram @sonyatayurskaya



Ранее 30-летней Софье пришлось столкнуться с осуждением и жесткой критикой со стороны аудитории. Многие думали, что именно Таюрская разрушила семью Прусикина. Но позже новоиспечённая пара опровергла слухи. Более того они поддерживают контакт с Ириной Смелой.

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