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Софья Таюрская и Илья Прусикин: новые романтичные фото

, 19:27

Софья Таюрская и Илья Прусикин: новые романтичные фото
Фото взято из Instagram @iliyaprusikin

После того как артисты подтвердили свой роман, и когда вышли вместе в свет, Софья и Илья из группы Little Big стали чаще выкладывать совместные фотографии и видео. Таюрская выставила в сторис новые романтичные кадры с возлюбленным.

Солистка отметила партнера на фото и подписала: «Люблю тебя».

Фото взято из Instagram @sonyatayurskaya
Фото взято из Instagram @sonyatayurskaya


Ранее 30-летней Софье пришлось столкнуться с осуждением и жесткой критикой со стороны аудитории. Многие думали, что именно Таюрская разрушила семью Прусикина. Но позже новоиспечённая пара опровергла слухи. Более того они поддерживают контакт с Ириной Смелой.

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