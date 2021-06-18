Алекс Малиновский и Сергей Лазарев съездили в Роттердам

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18 июня 2021, 09:38 Анастасия Иванова

Фоото взято из Instagram @__malinovskiy__

В своем Инстаграм-аккаунте Александр рассказал о поездке в Нидерланды. Он сопровождал певца Сергея Лазарева, являющимся специальном гостем на «Евровидении».



«До поездки туда, о городе я знал лишь только то, что это крупнейший портовый город Европы ⚓️ и что его называют городом будущего из-за архитектуры. Так как я не люблю бездумное шатание по городу, то я изучил, пожалуй, каждую статью о Роттердаме, которую только смог найти в интернете, поэтому каждый раз, когда я встречал ту или иную статую, монумент или здание, мой пытливый ум то и дело воспроизводил прочитанную ранее информацию», - так подписал свое фото Малиновский.



Также видеоблогер отметил, что больше всего его впечатлил квартал с кубическими домами, хорошо запомнились «необычная форма» и «миленькие дворики».



Однако Алекс отметил, что сам бы не стал жить в таких домах. По его словам, в квартале очень много туристов, кто-то пытается заглядывать в окна, в общем, никакой личной жизни.









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