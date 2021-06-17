Меган Фокс в главной роли: вышел трейдер фильма «В западне»

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17 июня 2021, 23:59 Анастасия Иванова

Взято из трейлера в Яндексе

Известная американская актриса и фотомодель сыграет главную роль в фильме «В западне», трейлер которого вышел на днях.

В триллере героиня, которую сыграла Меган, показывается нам несчастной в браке женой. Они с супругом, по сюжету, отмечают годовщину супружеской жизни. Наутро после праздника героиня оказывается прикованной к своему мертвому мужу. Вдобавок на нее охотятся два киллера.

В начале трейлера Меган предстает в образе доверчивой красивой супруги. Но по ходу развития сюжета, когда на нее обрушивается множество испытаний, персонаж американской актрисы становится решительной и изворотливой, отчаянно хватаясь за жизнь.

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