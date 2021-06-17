Анджелина Джоли обещает, что обыграет Брэда Питта в деле об опекунстве детей
17 июня 2021, 19:44 Анастасия Иванова
Актриса в очередной раз показала фанатам, что не намерена сдаваться бывшему супругу, который одержал над ней верх в процессе за опеку над детьми. Анджелина даже набила тату со своим обещанием. Как минимум так расценили поклонники ее новую татуировку. «Татушку» заметили на фото, появившемся в сети. Набита следующая фраза: «И все-таки она вертится!»
Известно, что данные слова присваивают астроному Галилео Галилею. Его под страхом казни заставили отречься от учения о движении планет, а итальянский ученый хотел этим сказать, что правда восторжествует.
Также и актриса однажды заставит всех поверить в то, что домашнее насилие со стороны экс-супруга правда.
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