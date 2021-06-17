Рэпер Face рассказал о шизофрении своей мамы

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17 июня 2021, 19:18 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @facepublicenemy

Face сегодня популярный и востребованный артист, за творчеством которого следит многомиллионная аудитория. Рэпер всего добился своим трудом несмотря на то, что вырос в бедной семье, где мама страдала от психического расстройства.



Парень признается, что маме поставили диагноз «шизофрения». Некоторое время она проходила лечение в психиатрической клинике. В данный момент ее стабильное состояние поддерживают препараты.



«Там полный набор: мания преследования, голоса в голове, неадекватное поведение. Она могла отрезать провод от домофона соседям, уехать в другой город и просто там скитаться. Например, она взяла сумку и поехала в Екатеринбург, где, с ее слов, какие-то гопари вырвали у нее вещи. При том, что ей есть где жить в Уфе, она ходила и попрошайничала. Вела блаженный образ жизни», — рассказывал 24-летний рэпер под псевдонимом Face.

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