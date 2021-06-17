Билли Айлиш обвиняют в расизме: она высмеяла азиатский акцент

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17 июня 2021, 18:54 Анастасия Иванова

Фото взято с: Instagram @billieeilish

Популярная молодая певица попала под шквал критики. Девушку раскритиковали за то, что она высмеяла азиатский акцент.



В TikTok одним пользователем было опубликовано видео, где Билли произносит слово chink - это оскорбительное слово для людей азиатского происхождения. Есть еще один ролик, в котором звезда специально коверкает слова, пародируя азиатский акцент. Также в ролике ее брат - Финнеас - подражает речи темнокожих людей. В какое время и почему были сняты данные видеоролики, непонятно.



Фанаты 19-летней певицы были в шоке от ее поведения и стали публично критиковать. «Я больше не могу быть поклонником Билли после того, как она высмеяла азиатов. Она ненормальная! Мне она так нравилась, я очень разочарован», - пишет один из интернет-пользователей.



Кто-то пытался и оправдать Айлиш, напоминая о синдроме Туретта - расстройство центральной нервной системы, которое сопровождается двигательными и звуковыми тиками. Однако, похоже, у звезды поклонников заметно поубавиться.





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