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Стас Садальский вспомнил Сергея Курёхина в день рождения музыканта

, 14:56 Источник: Инстаграм Стас Садальский

Стас Садальский вспомнил Сергея Курёхина в день рождения музыканта
Сергей Курёхин, фото: vk.com/sergey_kuryokhin

Рок-музыкант Сергей Курёхин ушёл из жизни в 1996 году,  почти 25 лет назад. Музыканта помнят.  День рождения у Курёхина был 16 июня. Ему исполнилось бы 67 лет. Курёхин был лидером группы «Поп-механика», гениальным автором розыгрышей и мистификаций. 

Только  выступление Курёхина в телепрограмме «Пятое колесо», породившее медиавирус «Ленин — гриб», чего стоит. 
Курёхина вспомнил актёр и по совместительству блогер Станислав Садальский. 
Актёр считает, что музыкант был потрясающе талантлив и концептуален. «...совершенно безумный музыкант и весьма интересен как актер, настоящий сюрреалист эпохи когда страна погрузилась в нирвану». По мнению Садальского, Курёхин был гением, актёр признался, что продолжает спустя четверть любить музыканта и вдохновляться им. Садальский опубликовал в Инстаграм фото Сергей Курёхина и написал
«Могу предположить, что Ленин был грибом кордицепсом. Именно этот гриб оставляет свои споры на теле насекомых, которые проникают в тело несчастных и управляют ими.
Насекомое ползет туда, куда потребует внутренний гриб, на вершину дерева, ближе к свету (или светлому будущему), к своей смерти.
После этого кордицепс прорастает прямо через их тело и заражает своими спорами новых муравьишек-трудяг». Садальский полагает, что Сергей был категорически прозорлив. Также актёр вспомнл, что Курёхин влюблён в Ларису Гузееву.
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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)

 

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