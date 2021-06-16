Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в Венеции

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16 июня 2021, 22:17 Анастасия Иванова

Взято с: Instagram @orlandobloom

В то время как для многих из-за пандемии передвижения заграницей остаются запретными, актер и певица продолжают жить полной жизнью. Сейчас звезды отдыхают в Италии, и выбрали они самый красивый и прозаичный город - Венецию. Кэти и Орландо делятся с подписчиками фотографиями с отпуска в своих соцсетях.

«Куча пиццы и поцелуй под мостом на удачу», - так подписал выложенную серию фотографий актер в своем Инстаграм-аккаунте.

Среди фото-карусели есть совместные селфи и даже снимок с поцелуем, помимо достопримечательностей города. Кажется, что звездная пара вовсю наслаждается совместным времяпрепровождением.

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