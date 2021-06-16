Лариса Долина неожиданно получила презент от Вали Карнавал
16 июня 2021, 19:41 Анастасия Иванова
Ранее Лариса Долина жестко раскритиковала талант Вали Карнавал. Но на днях TikTok-звезда передала необычный подарок народной артистке. Возможно конфликт можно считать исчерпанным.
Однако Лариса заявляла, что не имеет претензий к молодой блогерше, и никакого конфликта и не было. В своем инстаграм Долина показала расписную укулеле с автографом, которую от нее получила. Артистка польщена вниманием Вали Карнавал и оценила работу пиар-команды.
«Сегодня мне привезли подарок от @karna.val - это симпатичное и красиво расписанное укулеле… Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!» - пишет Долина под фото.
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