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Лариса Долина неожиданно получила презент от Вали Карнавал

, 19:41

Лариса Долина неожиданно получила презент от Вали Карнавал
Фото из открытых источников

Ранее Лариса Долина жестко раскритиковала талант Вали Карнавал. Но на днях TikTok-звезда передала необычный подарок народной артистке. Возможно конфликт можно считать исчерпанным.

Однако Лариса заявляла, что не имеет претензий к молодой блогерше, и никакого конфликта и не было. В своем инстаграм Долина показала расписную укулеле с автографом, которую от нее получила. Артистка польщена вниманием Вали Карнавал и оценила работу пиар-команды.

Фото взято из Instagram @larisa.dolina.official
Фото взято из Instagram @larisa.dolina.official


«Сегодня мне привезли подарок от @karna.val - это симпатичное и красиво расписанное укулеле… Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!» - пишет Долина под фото.

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