Бывшая жена Андрея Аршавина устала бороться с заболеванием: «Простите меня, у меня больше нет сил»

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16 июня 2021, 19:29 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @arshavina_alisia__mb

Несколько месяцев назад у Алисы Казьминой диагностировали аутоиммунное заболевание. Алиса уже перенесла многочисленные операции, из-за чего частично пострадал ее нос. Поэтому она часто появляется в масках и прикрывает половину лица.



Справляться с болезнью бывшей жене Аршавина дается тяжело. Еще некоторое время назад ей удавалось сохранять позитив, но сейчас ее руки уже опускаются. В своем Инстаграм-аккаунте Казьмина выложила пост, где просит прощения у родных и пишет, что у нее больше нет сил бороться.



«Простите меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, которая закрывается, и сегодня закрылась последняя.



Многие будут писать: жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни за то, чтобы вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше», - пишет под фото Алиса.



В комментариях интернет-пользователи стараются оказать ей поддержку, а кого-то эти слова пугают, звучат как прощание.

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