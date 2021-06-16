Появились кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка»

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16 июня 2021, 19:17 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников; На фото: Дакота Джонсон

Актриса, известная по серии фильмов «50 оттенков серого», сыграет в новой экранизации романа «Доводы рассудка». В сети уже появились фотографии актеров в образах.



Дакота сыграет главную героиню - Энн Эллиот. Семья девушки близка к разорению. Они несколько лет назад отклонили предложение Фредерика Вентворта из-за его бедного положения. Но спустя годы статус молодого человека в обществе изменился - теперь у него высокий воинский чин и состояние.



Роль Фредерика сыграет Космос Джарвис.



Фото из открытых источников; На фото: Космос Джарвис



Режиссер экранизации Кэрри Крэкнелл. Кэрри входит в число самых известных театральных режиссеров Великобритании.



Согласно изданию Digital Spy, Крэкнелл и Netflix надеются придать фильму «современный, остроумный характер», но «останутся верными роману».

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