Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Появились кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка»

, 19:17

Появились кадры новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка»
Фото из открытых источников; На фото: Дакота Джонсон

Актриса, известная по серии фильмов «50 оттенков серого», сыграет в новой экранизации романа «Доводы рассудка». В сети уже появились фотографии актеров в образах.

Дакота сыграет главную героиню - Энн Эллиот. Семья девушки близка к разорению. Они несколько лет назад отклонили предложение Фредерика Вентворта из-за его бедного положения. Но спустя годы статус молодого человека в обществе изменился - теперь у него высокий воинский чин и состояние.

Роль Фредерика сыграет Космос Джарвис.


Фото из открытых источников; На фото: Космос Джарвис
Фото из открытых источников; На фото: Космос Джарвис


Режиссер экранизации Кэрри Крэкнелл. Кэрри входит в число самых известных театральных режиссеров Великобритании.

Согласно изданию Digital Spy, Крэкнелл и Netflix надеются придать фильму «современный, остроумный характер», но «останутся верными роману».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика