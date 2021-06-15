Реакция подписчиков на фото Регины Тодоренко без макияжа оказалась неоднозначной

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15 июня 2021, 23:33 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Телеведущая в своем микроблоге показалась в естественном виде. Регина решила отказаться от инстаграмной ретуши и косметики.



На следующий день после своего дня рождения ведущая «Орла и решки» вышла на прямую связь с подписчиками на своем Инстаграм-аккаунте. Аудитория привыкла видеть Тодоренко всегда накрашенной и с накрученными локонами. Но сегодня она решила выглядеть естественно, и нашлись те, кто не пришел в восторг увидев девушку.

Фото взято с: Instagram @reginatodorenko



«Вот так я выгляжу с утра. Сегодня хочу быть с вами максимально откровенной», — сказала Регина в инстаграм-сторис.



«Приснится — не проснешься», — высказался один из интерне-пользователей. По всей видимости подписчик не смог оценить натуральную красоту девушки. Однако большинство подписчиков поддержали теледиву и похвалили за смелость. Ведь не каждый артист осмелится предстать перед зрителями в неидеальном виде.

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