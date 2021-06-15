Энрике Иглесиас показал свою подросшую дочь

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15 июня 2021, 23:31 Анастасия Иванова

Взято с: Instagram @enriqueiglesias

Певец со своей русской возлюбленной Анной Курниковой воспитывают троих детей: Люси, Николаса и Машу.

Пара практически не делится подробностями своей личной жизни и ведет достаточно закрытый образ жизни. Поэтому каждая публикации звезд в социальных сетях встречается публикой радостно.

Вчера Энрике опубликовал в своем Инстаграм фотографию с годовалой дочерью Машей.

«Работаем кое над чем» - подписывает свое фото испанский исполнитель.

Подписчики оставили много позитивных и восторженных комментариев под постом: «Такая милая! Так быстро выросла», «Наконец-то мы тебя увидели». Поклонники были рады увидеть как малышку, так и самого Энрике.

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