Энрике Иглесиас показал свою подросшую дочь

Певец со своей русской возлюбленной Анной Курниковой воспитывают троих детей: Люси, Николаса и Машу.
Пара практически не делится подробностями своей личной жизни и ведет достаточно закрытый образ жизни. Поэтому каждая публикации звезд в социальных сетях встречается публикой радостно.
Вчера Энрике опубликовал в своем Инстаграм фотографию с годовалой дочерью Машей.
«Работаем кое над чем» - подписывает свое фото испанский исполнитель.
Подписчики оставили много позитивных и восторженных комментариев под постом: «Такая милая! Так быстро выросла», «Наконец-то мы тебя увидели». Поклонники были рады увидеть как малышку, так и самого Энрике.
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