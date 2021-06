Джонн Леннон и Пол Маккартни: гениальный творческий тандем

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 июня 2021, 00:08 Антон Дубровский, Журналист

Фото: концерт The Beatles

Несмотря на мифологию идеи гения-одиночки, знаменитое партнерство Джона Леннона и Пола Маккартни демонстрирует великолепие взаимодействия творческих пар. Как же вообще происходил творческий процесс? И произошел ли на самом деле распад группы? Рассмотрим поподробнее.

Осенью 1966 года, во время девятинедельного отдыха от работы с The Beatles, Джон Леннон написал новую песню. В то время он находился в сельской Испании, на съемках фильма под названием «Как Я Выиграл Войну» (в котором он также и снялся в роли рядового Грипвида – авт.), но лирика этой песни совсем не об этом. Песня отсылает нас к символу его детства в Ливерпуле: дому в Строубери Филд, обширные территории вокруг которого он часто исследовал со своими друзьями и который часто навещал со своей тётей Мими.

В конце ноября того же года The Beatles начали работу над созданной Джоном во время отдыха песней в студии EMI на Abbey Road в Лондоне. После четырех недель и десятков часов сессий у группы сложилась окончательная версия композиции «Strawberry Fields Forever». Это было 22 декабря.

А 29 декабря того же года Пол Маккартни представил свою новую песню, которая напомнила слушателям о еще одном символе Ливерпуля: Пенни-Лейн, кольцевой транспортной развязке и популярном месте встреч молодежи недалеко от его дома. Подобная взаимосвязь музыкантов не была чем-то необычным. Позже Пол заметил, что он и Джон имели привычку «отвечать» на песни друг друга. «Он написал бы «Strawberry Fields Forever», а я бы пошел и написал «Penny Lane», чтобы посоревноваться друг с другом. Это было очень дружеское соревнование», - объясняет Пол.



Творческий Тандем.



В этом процессе можно заметить некоторую анекдотичность ситуации. Пол, конечно, подчеркивал совместный характер своего партнерства с Джоном (в дальнейшем он отмечал, что такая конкуренция делала их «все лучше и лучше»). Рассматривая вышеприведенный пример, как и во многих случаях с The Beatles, легко поддаться мысли о том, что Джон и Пол сочиняют песни независимо друг от друга. Утверждение, что каждого из них следует воспринимать, в качестве отдельных творцов, по сути, стало осознанным современным подходом к анализу творчества Пола и Джона. «Хотя большинство песен на любом альбоме The Beatles обычно приписывается команде авторов песен Леннона-Маккартни, - говорит Википедия, — это описание часто вводит слушателей в заблуждение». Записи и пояснения на сайте Википедии об отдельных песнях The Beatles стараются указать на их «истинного» автора. Даже уважаемый рок-критик Грег Кот (американский музыкальный журналист и автор – авт.) однажды поддался этой иллюзии. «Джон и Пол разделяли авторство песен, и мало ли что еще, и их партнерство было скорее соревнованием, чем сотрудничеством», - писал он в 1990 году.



Критика



Грег Кот отметил принцип соревновательности в творчестве Пола и Джона в своих комментариях к книге-хронике песен The Beatles под названием «Beatlesongs» писателя Уильяма Дж. Доулдинга. Джошуа Вулф Шенк (американский автор и эссеист) считает это исследование высшей точкой абсурда в анализе творчества соавторства Леннона-Маккартни. Даулдинг попытался количественно оценить их вклад в наследие The Beatles, выделив 84,55 балла Джону («победителю», как заявил он) и 73,65 балла Полу. Его подсчет также включал 22,15 балла для Джорджа Харрисона, 2,7 балла для Ринго Старра и 0,45 балла для Йоко Оно. Также, за несколько строк в песне «Julia» Даулдинг дал 0,05 балла ливанскому поэту Халилу Джебрану.)



Тандем. Одинокие Гении.



На протяжении веков нам внушался миф об одиноком гении. Тень этого мифа скрывала то, как на самом деле осуществляется творческая работа. Попытки разобрать и проанализировать партнерство Леннона-Маккартни показывают, насколько обманчивым может быть этот миф, потому что Джон и Пол были явно более творческими как пара, чем как отдельные лица, даже если временами они, казалось бы, работали в противовес друг другу. Миф о гении-одиночке не дает нам разобраться с рядом парадоксов, связанных с творческими парами: расстояние между авторами не препятствует их близости, а часто является ее важнейшим компонентом. Конкуренция и сотрудничество часто переплетаются. Только когда мы исследуем это пространство расстояния между творцами, мы можем понять, как такие пары, как Стив Джобс и Стив Возняк (ведущие лица компьютерной компании Apple – авт.), Уильям и Дороти Вордсворт (английские писатели и поэты, сын о дочь – авт.), Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернати (правозащитники и общественные деятели – авт.), сумели проделать такую впечатляющую ​​творческую работу. Оказывается, суть их достижений была во взаимоотношениях. Если это и кажется надуманным, то только потому, что наша культурная одержимость фигурой индивидуума скрывает силу творческой пары. Джон и Пол олицетворяют эту силу. Джефф Эмерик, который работал главным инженером студии EMI по альбомам «Revolver», «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», некоторой части альбомов «The White Album», и «Abbey Road» с самого начала признавал, что эти двое составляют единое творческое существо. «Даже с самых первых дней, - писал он в своих мемуарах «Здесь, Там И Везде», - я всегда чувствовал, что артистами были Джон Леннон и Пол Маккартни, а не The Beatles».



Персоны. Белый Альбом.



Одна из причин, по которой идея делить творчество Джона и Пола так заманчива, заключается в том, что различия между ними были очень резкими. Наблюдая за работой этой пары через стекло диспетчерской во второй студии на Эбби-Роуд, Эмерик был очарован их странным качеством дополнять друг друга. Он вспоминает:

«Пол был скрупулезным и организованным: он всегда носил с собой блокнот, в котором методично записывал слова и смену аккордов своим аккуратным почерком. Напротив, Джон, казалось, жил в хаосе: он постоянно искал клочки бумаги, на которых поспешно набрасывал идеи. Пол был прирожденным коммуникатором; Джон не мог хорошо сформулировать свои идеи. Пол был дипломатом; Джон был агитатором. Пол был мягким и почти неизменно вежливым; Джон мог быть откровенным крикуном и довольно грубым. Пол был готов потратить долгие часы, чтобы получить правильную роль; Джон был нетерпелив, всегда готов перейти к следующему делу. Пол обычно точно знал, чего хочет, и часто обижался на критику; Джон был гораздо более толстокожим и был готов выслушать то, что говорили другие. По факту, если он не испытывал к чему-то особенно сильных чувств, он обычно был склонен к переменам».

Дипломат и агитатор. Чистюля и кружащийся дервиш. Проводя время с Полом и Джоном, нельзя было не поразиться подобного рода разногласиям. «Джону нужно было внимание Пола к деталям и настойчивость», - говорит Синтия Леннон, первая жена Джона. «Пол нуждался в анархическом, нестандартном мышлении Джона», - добавляет она.

Пол и Джон казались почти архетипическими воплощениями порядка и беспорядка. Древние греки воплотили эти две стороны человеческой натуры в Аполлоне, который олицетворял рациональное и самодисциплинированное, и Дионисе, который представлял спонтанное и эмоциональное. Фридрих Ницше предположил, что взаимодействие аполлонического и дионисийского было основанием творческой работы, и современные исследования креативности подтвердили это понимание, выявив ключевую взаимосвязь между разрушением и созданием, вызовом и уточнением, разрушением и организацией.

Джон был иконоборцем. В ранних живых выступлениях группы он уходил на задний план, позволял Полу очаровать публику, а затем кривил лицо, становился в позу и играл диссонирующие аккорды. Иногда он намеренно немного расстраивал свою гитару, что способствовало тому, что композитор Ричард Дэниэлпур называет «тем грубым, непристойным звуком». Ему было трудно с прессой, временами даже невозможно. В студии он постоянно требовал, чтобы все было по-другому. Он хотел, чтобы его подвесили к потолку и повесили вокруг микрофона. Он хотел, чтобы его записали сзади.

Пока Джон нарушал форму, Пол старался её сохранить. Он был де-факто музыкальным руководителем группы в студии, а за ее пределами - ее неумолимым защитником. «Все, что вы продвигаете, есть игра, в которую вы либо играете, либо не играете», - сказал он. «Я очень рано решил, что я очень амбициозен и хочу играть». Он утверждал, что среди The Beatles именно он шел на контакт с прессой и говорил: «Привет, как дела? Хотите выпить?». Он умел заставлять людей чувствовать себя комфортно.



Анализ различий - хороший способ понять творческую пару. Важно то, как эти различия складываются в целое. Так что неправильно сосредотачиваться на том, как Джон оскорблял репортеров, а Пол их очаровывал. Джон смог оскорбить репортеров, потому что Пол очаровал их. Их музыка возникла аналогичным образом, из одинарных нитей, скрученных во взаимно усиливающуюся двойную спираль.



Хотя сессии записи Белого альбома часто были напряженными и неприятными, в результате получился один из лучших альбомов в истории.



Содружество. Противоположности.



Работа, которую начинал Джон, была грубой и утомительной, тогда как работа Пола была более яркой и наивной. Магия зарождалась из их взаимодействия. Рассмотрим домашнее демо песни «Help!» - эмоционально сырой, агрессивной, полной исповеди песни, которую Джон написал в состоянии своего рода депрессии, которая, по его словам, заставила его захотеть «выпрыгнуть из окна». У оригинальной версии была медленная, простая фортепианная мелодия, она была похожа на блюз. Когда Пол услышал это, он предложил контрапункт (музыкальный термин: одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов), беззаботную гармонию, которую нужно было спеть как бы за основной темой. Это в корне изменило природу песни. Джон знал, что песня нуждается в доработке, и Пол помог ему твердо стать на ноги в этой композиции.

Бывало и так, что Джон сопротивлялся милым, оптимистичным текстам Пола, как в песне «Getting Better». «Я сидел и напевал «Getting better all the time» («Всё время становится лучше» – авт.), - вспоминает Пол, - а Джон просто и лаконично сказал: «Хуже быть уже не может». И я подумал: «О, замечательно! Именно поэтому я и люблю писать с Джоном».



Детство. Юность.



Джон прожил большую часть своей юности в доме своей тети Мими, чопорном, месте, защищенном, как она полагала, от его очаровательных, но распущенных родителей. Еще мальчиком Джон был хулиганом, лидером банды. Когда он открыл для себя музыку, он захотел вывести свою банду на сцену. Он настоял на том, чтобы его лучший друг, Пит Шоттон, присоединился к его группе, The Quarry Men, даже несмотря на то, что Пит не соглашался на это, так как считал, что с трудом умеет играть. Джон не спорил. Он с трудом мог играть сам. Пол, напротив, происходил из теплой, дружной семьи. Музыка занимала центральное место в доме Маккартни в виде пианино, которое доминировало в их крохотной гостиной. Музыкой для Пола были семейные пения и концерты духового оркестра совместно с отцом. Когда он начал писать песни, Пол не думал о рок-н-ролле. Он хотел писать песни для Синатры.

Мятежные порывы Джона увлекали его в опасных направлениях. К тому времени, когда они встретились с Полом, его детские шалости переросли в кражи в магазинах. Позже Джон говорил, что, если бы он не попал в действительно выдающуюся группу (то есть, если бы он не встретил Пола), он, вероятно, закончил бы, как и его отец, симпатичным бездельником, который метался между случайными заработками и мелкими правонарушениями.

Пол, со своей стороны, мог закончить тем, что стал бы преподавать или выполнять какую-то другую работу, в которой он мог полагаться на свой ум и продолжать жить в своем собственном мире. Он любил учиться и был внимателен. Даже в моменты своего бунта (скажем, его подражанию Литтл Ричарду), ситуации в жизни Пола более или менее управлялись книгами. Джон был на 20 месяцев старше Пола. Такой разрыв - целый мир для подростка. Он был крутым старшим братом, которого у Пола никогда не было. Для Джона Пол был прилежным и обаятельным помощником, который умел делать что-то редкое: не отставать от него.

Помимо множества различий, у Джона и Пола были невероятно похожие музыкальные вкусы и стремления к выступлениям. Химия между ними возникла незамедлительно. Один из членов группы Джона, наблюдавший за ними в тот день, когда они встретились, позже вспоминал, что они «вились друг за другом, как кошки».



Расстояние И Связь Во Времени. ЛСД



Миф гласит, что Джон и Пол сошлись творчески в начале 1960-х годов, но стали держать дистанцию друг от друга после того, как The Beatles прекратили гастролировать в 1966 году. Это правда, что между ними возникло расстояние во времени, проведенном врозь, во влияниях, оказанных на них и в фактической географии. Пол поселился в Лондоне, а Джон переехал с женой в пригород. Джон погрузился в ЛСД (он считал, что у него, должно быть, была «тысяча трипов»), но Пол рассказывает, что он «не был так сильно заинтересован в этом», и принял дозу всего несколько раз. Джон тогда стал юным королем свингующего Лондона, общаясь со всеми, от художника Энди Уорхола до режиссера Микеланджело Антониони.

Расстояние необязательно препятствует творчеству; часто это, наоборот, толкает пару вперед. Мы процветаем благодаря непрерывному потоку новых влияний, новых идей. Верно и то, что на нас влияет не только то, что люди прямо говорят нам или их явный вклад в нашу работу, но и то, как они находят путь к нашим сердцам. Один из надежных способов это сделать – здоровая конкуренция или то, что в бизнесе известно как «кооперация», когда две организации одновременно противостоят и поддерживают друг друга. Джордж Мартин, давний продюсер The Beatles, заметил этот элемент в отношениях Джона и Пола. «Представьте, что два человека тянут веревку в разные стороны, улыбаются друг другу и все время её тянут изо всех сил. Напряжение между ними двумя укрепляет эту связь», - говорил он.



В ходе партнерства Леннона и Маккартни это напряжение принимало различные формы. Эти двое снова и снова вращались вместе в одном и том же цикле. В качестве альфы Джон устанавливал свое господство, а затем Пол, как хитрый премьер-министр под властью свирепого царя, постепенно утверждал себя и брал ответственность на себя - до тех пор, пока Джон, часто внезапно, не наносил ответный удар.



Совместная Работа. Альбомы

Такая динамика помогла родить два альбома, которые представляют собой лучшее из совместной работы Джона и Пола: «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» и «The White Album». В общепринятом мнении критиков «Сержант Пеппер» представляет собой зенит партнерства Джона и Пола («Это был пик», - сказал Джон), а «Белый Альбом» - его низший уровень («альбом напряжения», как назвал его Пол). Правда в том, что эти два альбома родились из одного и того же цикла взаимодействия, только в разные моменты в нем.

Во времена «Сержанта Пеппера» Джон, в основном, позволял Полу быть главным во времена утомительных студийных сессий, которые растягивались на многие сотни часов, как и во времена плодотворных сессий сочинительства, когда Джон и Пол совместно формировали каждую песню на альбоме. Увидев рисунок, сделанный его сыном Джулианом, Джон вдохновился созданием песни «Lucy In The Sky With Diamonds». Он показал рисунок сына и песню Полу, и они вдвоем дополнили композицию образами в стиле «Алисы В Стране Чудес». «Я предложил образы «целлофановых цветов» и «газетных такси», - сказал Пол, - и Джон ответил «калейдоскопическими глазами».… Мы обменялись понятными нам словами друг с другом, как всегда». Пожалуй, наиболее известным является то, что эти двое создали «A Day In The Life», объединив песни, которые они сочинили отдельно.



Индия. Махариши Махеш Йоги



Если Джон был в значительной степени прислушивался к Полу во время создания альбома «Сержанта Пеппера», то вскоре он вернул свое господство. Весной 1968 года - после посещения ашрама Махариши Махеш Йоги (индийский гуру трансцендентной медитации – авт.) в Индии, во время которого Джон и Пол коротали время со своими акустическими гитарами и написали десятки песен, The Beatles вернулись в студию, записывать «The White Album» («Белый Альбом»).

Джон резко изменился. Вместо мечтательного друга появился агрессивный, даже враждебный человек. Он заявил, что «Сержант Пеппер – это самая большая дрянь, которую мы когда-либо делали». Джефф Эмерик, который наблюдал за его действиями во время первой сессии записи «Белого альбома», был поражен. К концу сессии, писал он, Джон стал «почти психотиком».

Джон же считал по-другому. «Я снова стал таким же творческим и доминирующим, как и в первые дни нашего творчества, - сказал он, - после того, как расслабился на пару лет».



Группа. Новости.



Стандартная история The Beatles связывает эти перемены в Джоне с приходом в его жизнь (и в студию звукозаписи) Йоко Оно. Йоко, конечно, также часто обвиняют в распаде группы. Решающим моментом в этом утверждении является то, как Джон использовал Йоко для восстановления своего первенства. Это был альфа-ход - его способ напомнить остальным, что он может в любой момент добавить участника в группу точно так же, как он когда–то пригласил Пола присоединиться к The Quarry Men (первая группа с участием Джона и Пола – авт.) 11 годами ранее. Как только Йоко вышла на сцену, она, естественно, начала оказывать собственное влияние на творчество группы, и, со временем, она действительно стала клином между Джоном и Полом. В начале работы над «Белым Альбомом» несмотря на то, что Пол был оскорблен переменами в Джоне, он решительно пытался заставить все работать по–прежнему, прибегая к своему фирменному стилю: сочетанию лояльности к происходящему и самоутверждения. Он видел, что Джон заходит слишком далеко в своих амбициях, но понимал, что это был обычный путь Джона. Такое случалось и раньше. Пол надеялся, что этот разлад пройдет, и они смогут вернуться к работе.



Творческое Напряжение.



Несмотря на напряжение - и из-за напряжения - работа была великолепной. Хотя запись «Белого Альбома» часто была напряженной и даже неприятной (Эмерику это так не понравилось, что он наотрез отказался участвовать в ней дальше), в результате получился альбом, который является одним из лучших в истории музыки. Альбом примечателен рядом ролевых песен, в которых Джон исполняет баллады, более присущие Полу («Julia» и «Good Night»), а Пол погружается в шум и агрессию, обычно ассоциируемые с Джоном («Helter Skelter», «Why Don’t We Do It In The Road»). Каким бы сильным ни было это напряжение, оно продолжало служить творческой цели. В какой-то момент, обезумевший от бесконечных дублей «Ob-La-Di, Ob-La-Da», Джон в раздражении покинул студию только для того, чтобы вернуться позже той же ночью, сесть за пианино и сыграть намного более быструю версию песни, которая и окажется на альбоме. Джон и Пол так же как и раньше продолжали отвечать на песни друг друга. 4 июня 1968 год Джон, к примеру, создал рабочую версию «Revolution 1», своего гимна о политической борьбе 1960-х годов, а неделю спустя Пол принес в студию «Blackbird» - свое заявление, по его словам, о борьбе за гражданские права на юге Америки. Джон и Пол также отвечали песнями друг другу в своей романтической жизни. Сразу после того, как Джон привел Йоко в студию, Пол привел свою девушку. Всего через восемь дней после того, как Пол женился на Линде Истман, в марте 1969 года, Джон женился на Йоко.



Концерт. Apple Corps



Нестабильность внутри творческого дуэта может быть чрезвычайно продуктивной, но только в том случае, если вокруг нее существует достаточная поддержка. В течение многих лет у Джона и Пола была эта поддержка, но в конце 1960-х она начала исчезать. В 1967 году Брайан Эпштейн, менеджер группы, умер от передозировки наркотиков, и группа не смогла его заменить.

В это же время Джорджа Харрисона перестала устраивать второстепенная роль, которую он долгое время был вынужден играть.

Тем не менее, когда Джон и Пол посвящали себя музыке, все казалось нормальным. На своем последнем живом выступлении, культовом концерте на крыше здания Apple Corps в январе 1969 года, они заняли позиции, которые занимали в течение предыдущих 12 лет: Джон на сцене слева, Пол на сцене справа, оба смотрят в толпу (или, в данном случае, на окружающие крыши). Они могут мгновенно повернуться, чтобы увидеть друг друга. Во время «Don't Let Me Down» Джон забыл слова к третьему куплету и исполнил бессмысленный припев, спев чистую тарабарщину, но, затем, он и Пол повернулись друг к другу и спели правильно, как будто ничего не произошло. Джон просиял. Пол покачивал головой в уверенном одобрении.

Трудно найти лучшую иллюстрацию того, что эксперт по вопросам брака Джон Готтман (профессор психологии в Вашингтонском Университете, известный во всем мире психолош – атв.) называет «ремонтом» - возвращением к силе партнерства, которое смягчает последствия его слабостей. Были и другие примеры взаимодействия музыкантов, когда проходило время высокого напряжения между ними. Так, в апреле 1969 года Джон и Пол записали вокал для «You Know My Name (Look Up the Number)», фантастически странной песне, которая, по словам Пола, вероятно, является его любимым треком The Beatles, «просто потому, что это безумие». В том же месяце Джон пришел к Полу с написанной им песней «The Ballad Of John And Yoko». Джордж и Ринго были недоступны в то время, поэтому Джон и Пол сами записали песню за один долгий день, причем Джон играл на гитаре и пел, а Пол играл на бас-гитаре, барабанах, фортепиано, маракасах и вокально гармонизировал с Джоном.



Совместная Работа. Разногласия. Уход?



В итоге их совместная работа остановилась не из-за творческих разногласий, а из-за деловых разногласий. Во время перестановок в менеджменте группы с Джоном мило побеседовал сомнительный менеджер по имени Аллен Кляйн, с которым он сразу же подписал контракт. Джордж и Ринго последовали за Джоном. Пол же этого не сделал.

Далее легенда гласит, что The Beatles безвозвратно разошлись.

За исключением того, что они никогда этого не делали.

Странно думать, что партнерство заканчивается как какая-то сцена в опере, где два человека приходят к драматическому конфликту, эмоционально поют, глядя друг другу в глаза, и решительно отдаляются, рыдая. Чаще всего разлад случается так, как в одной из тех кантри-песен о человеке, который уходит из дома и никогда больше не возвращается, в которой никто - ни тот, кто ушел, ни тот, кто остался, ни слушатель - действительно не знают, почему это произошло.

10 апреля 1970 года заголовок «Пол Уходит из The Beatles» занял две трети первой полосы британской газеты Daily Mirror. Над заголовком было написано меньшим шрифтом: «Песенная команда Леннона-Маккартни распадается». В статье цитировалось интервью, которое Пол дал прессе в целях поддержки выпуск своего первого сольного альбома. Интервью затрагивало следующие вопросы:



- Вы планируете выпустить новый альбом или сингл с The Beatles?

- Нет...

- Возможно ли, что когда-нибудь, тандем Леннон-Маккартни снова станет активным в области написания песен?

- Нет.



Линда Маккартни. 1970



Эти два кратких ответа закрепили 10 апреля в народном восприятии как день официального распада The Beatles, а также разделения Джона и Пола. Однако, всего несколько дней спустя, Пол заявил, что все это «недоразумение». После того как он увидел заголовки, объявляющие о распаде группы, он сказал журналисту: «Я подумал: Господи, что я сейчас сделал? … Я никогда не имел в виду, что это заявление означало, что «Пол Маккартни уходит из Beatles».



В самом деле, он уже достаточно сказал об этом в том же интервью:



Этот альбом - отдых от Beatles или начало сольной карьеры?



Время покажет. Сольный альбом означает «начало сольной карьеры», а отказ от The Beatles означает, что это просто отдых. Так что и то, и другое.



В прошлом году, в сентябре, Джон тоже предложил разойтись на время: он сказал своим товарищам по группе, что хочет «развода». Пять месяцев спустя, как и Пол, он возвратился, заявив BBC, что такой развод может привести к «возрождению». В последующие годы он достаточно часто и жестко критиковал Пола (в своей сольной песне «How Do You Sleep» он раскритиковал написание песен Полом назвав их «музыкой для моих ушей»). Но Джон быстро преодолел свою ярость и вскоре снова стал называть Пола своим «лучшим другом». На выступлении 28 ноября 1974 года, которое оказалось его последним крупным публичным выступлением, Джон ясно дал понять, что чувствует, что его тянет в сторону Пола. Той ночью он появился на сцене в Мэдисон-Сквер-Гарден на выступлении Элтона Джона. Он очень нервничал за кулисами перед этим концертом.

Толпа обезумела, когда появился Джон – ее восторг был настолько неистовым, что полы в зале начали трястись. Он и Элтон сыграли две песни вместе, а затем Джон представил «I Saw Her Standing There», третью и последнюю песню, которую они сыграли в тот вечер. «Мы подумали, что сыграем песню моего старого, далекого сейчас от меня друга по имени Пол», - сказал он толпе.

Пока оба, и Джон, и Пол были живы, оставалась возможность, что они снова будут творить волшебство вместе. По словам Линды Маккартни, в 1970-х Пол «отчаянно хотел снова поработать с Джоном». Джон ушел из музыки во второй половине десятилетия, но в 1980 году он и Йоко выпустили альбом «Double Fantasy».



Джон был убит 8 декабря 1980 года. Если бы он был жив, кто знает, что могло бы случиться? Джек Дуглас, продюсер альбома «Double Fantasy», сказал, что Джон активно планировал объединиться с Полом в следующем году. Как же жаль, что этого так и не произошло.

