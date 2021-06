Элвис Пресли в Голливуде

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июня 2021, 23:16 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Элвис Пресли – настоящая легенда. Помимо его певческой карьеры существовала еще и артистическая. При его яркой внешности, хитах, и оригинальном имидже не всем известна работа Пресли в кино. Элвис снялся в тридцати одном художественном и двух документальных фильмах. Элвис хотел быть киноактером так же сильно, как музыкантом и исполнителем. По мере того как шли годы, Элвис все более и более разочаровывался в своей музыкальной карьере. Он все чаще принимал предложения о работе в кино.

После успеха самой значимой картины с его участием «Голубые Гавайи», музыкального фильма 1961 года киностудии «Paramount Pictures», сформировался эффект конвейера фильмов с его участием.





Warner Bros & Paramount Pictures

Актёр. Начало

20th Century Fox. Love Me Tender (Люби Меня Нежно).

Paramount Pictures. Loving You (Любить Тебя)

Metro-Goldwyn-Mayer. Jailhouse Rock (Тюремный Рок)

Paramount Pictures. King Creole (Король Креол)

Голливуд. Kороль Элвис Пресли



Warner Bros & Paramount Pictures



За этим конвейером стояли легендарный Хэл Уоллис (знаменитый американский кинопродюсер, который в 1933—1944 годах возглавлял производственный департамент студии Warner Bros. Entertainment, Inc – авт.) и менеджер Элвиса, музыкальный предприниматель голландского происхождения полковник Том Паркер, урожденный Андреас Корнелис Дрис Ван Кёйк. Одним из первых фильмов, попытавшихся повторить успех «Голубых Гавайев», стал фильм 1962 года «Девушки! Девушки! Девушки!» киностудии «Paramount Pictures». Элвис спросил одну из главных актрис этой ленты Стеллу Стивенс: «Зачем добиваться успеха?». В 1962 году Элвис еще мог задать такой вопрос. Он в то время надеялся на лучшие проекты. Тогда, по словам Стивенс, Элвис казался расстроенным из-за ее предложения играть еще и на сцене и оттачивать свои актерские способности.





Актёр. Начало.



Вернемся в 1956 год, когда у Элвиса только появилось желание заняться актерской деятельностью. Тогда он заявил: «Мне недостаточно петь в кино». Он прошел курс по актерскому мастерству, а затем еще один актерский курс. Результат экзамена этого курса сняли на цветную пленку. Он исполнял песню «Blue Suede Shoes» с гитарой - без струн. Пресли прошел прослушивание. Элвису сначала предложили роль в фильме 1956 г от Paramount Pictures «Продавце Дождя» с Бертом Ланкастером и Кэтрин Хепберн в главных ролях, но, к ужасу Элвиса, ожидающего большего из-за своего статуса звезды, Paramount перенаправила его в компанию 20th Century Fox для участия в съемках также музыкального фильма «Братья Рено», 1956 года от Роберта Д. Уэбба, американского кинорежиссёра, последнего лауреата премии «Оскар» лучшему помощнику режиссёра за фильм «В старом Чикаго» 1937 года. Фильм потом переименуют в «Люби Меня Нежно».





20th Century Fox. Love Me Tender (Люби Меня Нежно).



Музыка для «Love Me Tender» была позаимствована из старинной сентиментальной баллады «Aura Lee». Эта композиция была создана Джорджем Поултоном и Вильямом Фосдиком в 1861 году и, в свою очередь, базировалась на еще более старинном произведении. «Aura Lee» исполнялась в стиле кантри, была медленной и длинной. Композиция была переработана американским композитором, вокальным аранжировщиком, поэтом и дирижером Кеном Дарби. Он адаптировал мелодию и переписал текст, обозначив автором текста свою жену Веру Мэтсон, Песня стала популярной еще до выхода фильма, так как Пресли впервые спел «Love Me Tender» 9 сентября 1956 года на «Шоу Эда Салливана».



Именно поэтому киностудией 20th Century Fox было принято решение изменить название фильма, в котором снимался Пресли: «Love Me Tender» была заглавной в киноленте. Фильм, вышедший на большие экраны в 1957 году, быстро окупился, возможно, именно благодаря песне, а не только актерской работе Пресли. Во всяком случае, судьба музыкальной композиции значительно ярче этой киноленты. Продюсеры были так воодушевлены этой песней, что добавили еще три песни: «Let Me», «We’re Gonna Move» и «Poor Boy». Элвис отлично справился с этим материалом.

В фильме снялась Дебра Пэджет, в которую влюбился Элвис. В то время Пэджет встречалась с Говардом Хьюзом (американский предприниматель, режиссер и продюсер – авт.). Клифф Гливc (американский радиоведущий и актер – авт.) стал свидетелем того, как Хьюз преследовал Элвиса, когда тот пытался завоевать сердце Дебры. Её мать не одобряла перспективу такого романа. В конце концов Элвис сдался. Они вместе с Деброй появились на «Шоу Милтона Берла». На самом деле в этом фильме снимался Ричард Иган (американский актер – авт.), а в актерский состав второго плана входили Вилиам Кэмпбелл и Джеймс Друри, которые через несколько лет стали играть в сериале «Вирджинец».



Элвис хорошо сыграл в «Люби Меня Нежно». На самом деле, если бы эти три песни не были включены, в фильм, возможно, у Элвиса было бы другое начало актерской карьеры. Рэй Манзарек, клавишник и основатель The Doors, назвал «Люби Меня Нежно» своим любимым фильмом и сказал киноведу и другу Элвиса Пресли Дону Уилсону, что это также любимая картина Джима Моррисона (американский музыкант и поэт, вокалист The Doors).



Paramount Pictures. Loving You (Любить Тебя)



Второй американский художественный фильм-драма был снят на студии Paramount. «Любить Тебя» был создан именно для Элвиса режиссёром Хэлом Кантером Премьера фильма состоялась 9 июля 1957 года. Картина полуавтобиографична и частично рассказывает о начале творческого пути Элвиса Пресли. В фильме приняли участие родители музыканта Вернон и Глэдис Пресли. Для съемок Кантер сопровождал Элвиса в гастрольном туре и приехал в его дом в Мемфисе для того, чтобы прочувствовать жизнь Элвиса. Это по-настоящему классическая картина. В фильме задействован отличный актерский состав второго плана в лице Лизабет Скотт, Венделла Кори, Джеймса Глисона и прекрасной Долорес Харт. Фильм сопровождали несколько действительно хороших песен из хитового альбома «Loving You». Здесь были представлены популярные песни «Teddy Bear» и «Loving You», а также незабываемая «Mean Woman Blues». В этой картине действительно есть на что посмотреть.



«Loving You» - фильм, который поклонники творчества Элвиса обязательно должны посмотреть. Его полезно посмотреть и тем, кто интересуется жизнью Пресли. Несмотря на вымышленный сюжет, фильм хорошо отражает некоторые аспекты его жизни, личность и присущее ему добродушие. Картина также запечатлела бунтарский нрав Элвиса и его отношения с родителями Верноном и Глэдис Пресли. Во время финальной песни, они находились в зале и поддерживали сына.





Metro-Goldwyn-Mayer. Jailhouse Rock (Тюремный Рок)



Третья картина, американский чёрно-белый художественный фильм 1957 года кинорежиссёра, сценариста и актёра Ричарда Торпе, была снята на студии Metro Goldwyn Mayer с Элвисом Пресли в главной роли и называется «Тюремный Рок». Фильм назван так по песне музыканта — Jailhouse Rock, занимающей 67 позицию в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. Приятель Элвиса Джордж Кляйн (американский диск-жокей и телеведущий – авт.) рассказал Дону Уилсону, американскому киноактёру, продюсеру и сценаристу японского происхождения, что это было действительно важное время для Элвиса. Он делил гримерку с Кларком Гейблом (американский киноактер, которого часто называют «Королем Голливуда» - авт.). Джордж заметил на съемках некоторых звезд вестернов, таких как Гленн Стрэндж и Боб Стил. Элвис попросил ненадолго приостановить съемки, чтобы пообщаться с ними.

Сценарий создания картины в то время казался хорошим. Несколько тщательно отобранных песен Элвиса из дюжины предложенных и хорошая история. Опять же, Элвиса поддерживал отличный актерский состав второго плана и классические песни, в том числе заглавная песня «Jailhouse Rock» и «Baby, I Don't Care». Кстати, именно Элвис исполняет басовые партии на этой записи. Прекрасная песня «Young And Beautiful» была спета исполнительницей главной роли Джуди Тайлер вместе с Элвисом. К сожалению, Джуди Тайлер погибла в автокатастрофе во время своего медового месяца.



По словам Джорджа Клейна, Элвис пришел к нему домой и сказал матери, что ему нужно поговорить с Джорджем. Когда Джордж подошел к двери и вышел к нему, Элвис замолчал. Кляйн спросил, что случилось. Элвис предложил: «Пошли, прокатимся». Через несколько секунд Элвис сообщил: «Джуди Тайлер погибла во время медового месяца». Элвис был очень этим расстроен, ему очень понравилась Тайлер, а потом вдруг её не стало. Элвис и Джордж просто вместе ездили по Мемфису, чтобы Элвис смог осмыслить эту реальность.



«Jailhouse Rock» - это настоящая классика, она занесена в Библиотеку Конгресса США как важный элемент американской культурной истории. Это необходимо знать, как для поклонников Элвиса, так и для коллекционеров фильмов. Элвис проделал впечатляющую работу. Алекс Ромеро (американский хореограф и танцор – авт.) поставил танцевальный номер для заглавной песни после того, как Элвис показал ему свои движения. Ромеро продумал всю структуру танца, и это помогло Элвису легко дались на съемках. По сути, это было самым первым музыкальным видео - задолго до появления их на MTV.



Paramount Pictures. King Creole (Король Креол)



Элвиса призвали в армию США, и он попросил отсрочки от армии для участия в съемках своего четвертого фильма от Paramount Pictures «Король Креол». Это был чёрно-белый художественный фильм Майкла Кёртиса, американского кинорежиссёра, который снял более 160 фильмов. Картина основана на романе Гарольда Роббинса — «Камень для Дэнни Фишера» (1952 год), но место действия было перенесено в Новый Орлеан, на Бурбон-стрит, в кафе под названием «Король Креол». Премьера состоялась 2 июля 1958 г. Роль изначально предназначалась Джеймсу Дину в качестве боксера. Но, к сожалению, Дин погиб в дорожно-транспортном происшествии в 1955 году. Для Элвиса, как певца, в Новом Орлеане предложенное ему амплуа в этом фильме было обычным делом. «Король Креол» - лучший из фильмов с участием Пресли. Мало того, это был единственный фильм, о котором Элвис действительно говорил, что он гордился этим фильмом, и это было справедливо.



Это действительно просто хороший фильм. Если вам захочется посмотреть какую-нибудь картину, демонстрирующую актерские способности Элвиса и его великолепные музыкальные выступления, то этот фильм наиболее подходит для этого. Он дает это. Лучшие актеры и актрисы дополняют друг друга в этой картине и, конечно же, дополняют Элвиса: Уолтер Мэттау, Кэролайн Джонс, Долорес Харт (снова), Вик Морроу, Ян Шепард, Дин Джаггер и Рэймонд Бейли (будущий Мистер Дрисдейл в сериале «Беверли-Хиллбиллис»).



Суровость жизни в Новогом Орлеане и атмосфера в нем, музыка, криминальный элемент города, хорошее и плохое - все это есть здесь. Критикам это фильм понравился, и, если бы Элвис остался на этом актерском пути, его дорога к фильмам становилась бы все более успешной. Для фильма были записаны два запоминающихся хита: «Trouble» и «Hardhead Woman».





Голливуд. Kороль Элвис Пресли.



Есть много причин называть Элвиса также и королем Голливуда. Конечно, Королем был Кларк Гейбл, и, к сожалению, он скончался в 1960 году, когда Король рок-н-ролла только приехал в Голливуд. Элвис очень восхищался Гейблом, и, по словам Клиффа Гливза, Элвис называл его «мужчиной». Как говорится, «Король мертв, да здравствует король».



Никто, кроме Элвиса, не смог бы так успешно реализовать будущие предложенные слабонаписанные сценарии и все равно добиться успеха. В середине шестидесятых Элвис поделился со своим другом Ларри Геллером, американским писателем и оратором, который был его духовным наставником и личным парикмахером тем, что хочет в какой-то момент отказаться от всего, чем живет - от фильмов и от своей карьеры. Ларри отговорил Элвиса от этого. К этому времени Пресли погрузился в мир своих духовных переживаний поиски. Это было то, что угрожало планам на него полковника Паркера (менеджер Элвиса, полковник Том Паркер – авт.), но это уже совсем другая история, которую следует рассказывать отдельно.



В одной статье невозможно коснуться затронуть все фильмы с участием Элвиса, но в ней упоминаются самые лучшие, о которых нужно знать и посмотреть сегодня на них свежим взглядом. Глен Кэмпбелл (американский актер и певец – авт.) так сказал Дону Уилсону об этом в 2001 году: «Когда Элвис снимался в этих фильмах в 60-х, я думал, что они это выглядит довольно забавно. Но теперь, когда я вижу эти фильмы по телевизору, то понимаю, что они действительно классные!»





Возможно, мы живем во время переоценки, когда нужно оглянуться назад и увидеть скрытые сокровища в киноантологии Элвиса Пресли, и узнать о некоторых редких, малоизвестных случаях и фактах, касающиеся его кинокарьеры. Когда многие кинозвезды выезжали на съемочную площадку в другие части мира, Элвис продолжал работать в Голливуде. Своей работой там он также мотивировал и многих других работать там в одно с ним то же время.



Далее случились шестидесятые – время, когда Элвис нашел свое место в новом мире. Времена, когда Элвис снова распахнул новые двери в музыку для ничего не подозревающей публики.

