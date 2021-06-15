Ольга Орлова опубликовала фото с Жанной Фриске, которой не стало 15 июня шесть лет назад

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15 июня 2021, 15:12 Источник: Инстрагам Ольги Орловой

Жанна Фриске, фото: Aleksey Trishin, globallookpress.com

Шесть лет назад не стало певицы, участницы группы "Блестящие", актрисы Жанны Фриске. Жанна скончалась 15 июня 2016 года после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием.

Ольга Орлова и Жанна Фриске познакомились в "блестяшках" и стали настоящими подругами. Орлова стала крёстной мамой единственного сына подруги Платона Шепелева. Она не забывает подругу ни на день. Посвятила подруге стихи.

Сегодня Ольга опубликовала архивное фото. У Жанны Фриске было очень много поклонников. Ее ценили не только как звезду шоу-бизнеса и красивую женщину, но и как доброго и светлого человека.

"Помним Жанну, красавицу и хорошего человека", "Вечная память", "Очень жаль, что ее нет. Ольга такая молодец, настоящий друг, такой дружбы сейчас наверное и нет. Память о тех, кого нет, всегда у нас в сердце", - пишут фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

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