Вышел трейлер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон

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15 июня 2021, 14:51 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Apple TV выпустил трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон в главной роли. Риз Уизерспун также играет основную роль.

Популярная телеведущая Алекс Леви, которую сыграла Дженнифер, осталась без своего напарника Митча Кесслера - его сыграл Стив Карелл. Напарника по эфиру уволили из-за обвинений в домогательствах. Ему на замену пришла провинциальная журналистка Брэдли Джексон - персонаж Риз Уизерспун. У главных героинь не сразу выстроились приятные взаимоотношения, но с развитием сюжета они сблизились. В конце сезона Леви ушла с телевидения. Об этом рассказывалось в первом сезоне.

Во втором сезоне ожидается возвращение ведущей на телеэкраны. В трейлере показаны кадры, как главная героиня берет интервью у репортера Лоры Петерсон - ее играет Джулианна Маргулис.

Выход нового сезона был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Сценаристы переписали сюжет в соответствии с новыми обстоятельствами, так что коронавирус тоже уделяется внимание в сериале.

Премьера состоится 17 сентября.

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