Дженнифер Лопес «приставила» свою маму следить за Беном Аффлеком

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 июня 2021, 10:27 Анастасия Иванова

Взято с: Instagram @jlo

Американская певица, недавно возобновившая роман с актером Беном Аффлеком, опасается, что избранник снова вернется к прежним пристрастиям.

Когда она узнала, что Бен будет работать над новым проектом в Лас-Вегасе, Дженнифер не захотела отпускать его туда одного. Лопес пришлось остаться в Лос-Анджелесе из-за своих дел, поэтому вместе с ним в Город Грехов поехала ее мать Гуаделупе - видимо в надежде на то, что возлюбленный будет под присмотром. (Сообщает Us Weekly.)

Репортеры уже успели заметить Гуаделупе вместе с Беном в одном из лас-вегасских казино, где они пробыли до трех часов ночи. Судя по всему, Аффлек не просто вспомнил о своем старом увлечении, а совместил приятное с полезным. В ту ночь, как засвидетельствовали репортеры, на мать Дженнифер были направлены кинокамеры. Возможно посещение казино связано с один из проектов актера.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости