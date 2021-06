Джимми Пейдж рассказал о секрете звучания знаменитого соло в песне Led Zeppelin «Stairway To Heaven», которой исполнилось 50 лет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 июня 2021, 19:11 Антон Дубровский, Журналист

Великий британский музыкант, гитарист Джимми Пейдж, известный своим участием в The Yardbirds (группе, открывшей миру трех знаменитых британских гитаристов – Джимми Пейджа, Эрика Клэптона и Джеффа Бека – авт.) и, конечно же, Led Zeppelin поделился с журналом Classic Rock секретами своего выдающегося соло в знаменитой песне Led Zeppelin «Stairway To Heaven».

Новый выпуск журнала Classic Rock дает беспрецедентно глубокое погружение в историю создания классического четвертого альбома Led Zeppelin «Led Zeppelin IV». У гитариста и продюсера альбома Джимми Пейджа есть четкие воспоминания о том, как он записал свое соло на самом известном треке альбома, «Stairway To Heaven».

«Это был просто полет», - начинает свой рассказ Пейдж.

«Я неизменно исполнял гитарные соло в конце процесса записи композиций, как только заканчивалась запись вокала и любые наложения в записи были уже на своих местах», - говорит Пейдж. «К моменту появления гитарного соло на записи уже был бас, электрическая гитара, двенадцатиструнная гитара, были использованы рекордеры (профессиональное устройство, предназначенное для качественной внестудийной записи звука при кинопроизводстве и телерадиовещании – авт.) и многое другое. Я всегда ставлю запись соло в конце студийной работы, потому что к тому времени ты уже по-настоящему прожил трек и, будучи продюсером, записал все наложения, которые должны быть сделаны», - объясняет Джимми Пейдж

«Я просто использовал Телекастер (модель электрогитары американской фирмы Fender – авт.), чтобы создать это соло. Несмотря на то, что я играю на Лес Пол (модель гитары американской фирмы Gibson – авт.), я хотел, чтобы в этом куске прозвучал звук Телекастера. Это была та же самая гитара, на которой я играл на первом альбоме Led Zeppelin. Её мне подарил Джефф Бек (знаменитый британский гитарист, коллега Пейджа по группе The Yardbirds, лидер The Jeff Beck Group и соло-исполнитель – авт.). Я также использовал её в The Yardbirds. В некотором смысле волшебная гитара, на самом деле», - продолжает гитарист.

Как вспоминает Пейдж, его соло было записано «очень быстро».

«Я просто сказал: «Поехали», сделал глубокий вдох – это то, что я обычно делаю, – а затем начал играть. У меня была пара сложностей с тем, чтобы записать все правильно, потому что в то время было не так много вариантов студийных возможностей, как сейчас. Я придумал, как я на самом деле начну это соло, первые две или три ноты, но дальше я уже ничего не придумывал, я просто сыграл его».

Звукорежиссер Энди Джонс (британский звукоинженер и музыкальный продюсер, наиболее известный работой над альбомами Led Zeppelin и The Rolling Stones – авт.) был в рубке управления, когда Пейдж записывал свое соло. По его воспоминаниям, изначально у гитариста «были небольшие проблемы с исполнением».

«Сначала он не совсем понимал, как это соло должно звучать» - вспоминает Джонс. «Я помню, как сидел в диспетчерской с Джимми, он стоял там рядом со мной и сделал несколько попыток записать соло, но это ни к чему не привело. Я видел, что Пейдж становится немного раздраженным, это действовало на меня отрицательно, и поэтому я также становился раздраженным. Я обернулся к Джимми и сказал: «Ты делаешь меня параноиком!». Он ответил: «Нет, это ты делаешь меня параноиком!». Затем: раз! На следующем дубле он все замечательно сыграл. Конечно, это действительно замечательное соло. Пейдж был просто невероятным», - делится подробностями записи Джонс.

Оглядываясь назад, Джимми Пейдж сравнивает свое знаменитое соло на эпическом пике альбома с «потоком сознания».

«Это соло развивалось на записи так же, как если бы оно развивалось и в любом из наших живых выступлений», - говорит он. «После того, как альбомная версия соло была записана, оно продолжало звучать в том же духе вживую, но, естественно, не точно таким же, как это было на записи. Я постоянно изменял его, мутировал, как мы делали со всеми нашими песнями во время концертов», - продолжает Пейдж.

«Всё это не значит, что при живом исполнении я когда-либо превзошел записанную версию, - подчеркивает он. «Это соло такое, какое оно есть и, можно сказать, что это просто полет! Это не заранее запланированное соло, это не то, что было разработано, записано на бумагу и сыграно по нотам, это больше похоже на поток сознания», - добавляет он.

В 2016 году читатели журнала Classic Rock проголосовали за работу Джимми Пейджа над песней «Stairway To Heaven» как за величайшее гитарное соло в истории музыки. Маэстро относится к этим почестям очень сдержанно.

«Является ли соло в «Stairway To Heaven» моим лучшим соло в Led Zeppelin?», - размышляет он. «Нет, но оно чертовски хорошее. Если все остальные говорят, что это мое лучшее соло, то это здорово, это хорошо, но есть и другие работы, которые я предпочитаю этому соло», - заключает музыкант.

Четвертый альбом Led Zeppelin без названия, известный также как «Led Zeppelin IV» был выпущен ровно 50 лет назад, в 1971 году. Пластинка продалась тиражом более чем 37 миллионов экземпляров во всем мире. Сегодня очень часто критики считают этот альбом величайшим альбомом в истории современной музыки.

