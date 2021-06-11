Поклонники Лизы Арзамасовой комментируют фото беременной актрисы: «Милый животик»

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11 июня 2021, 15:40

Лиза Арзамасова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова ждёт первенца. Недавно 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж за известного фигуриста, хореографа, постановщика ледовых шоу 47-летнего Илью Авербуха.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились, когда девушка участвовала в «Ледниковом периоде». Влюблённые скрывали свои отношения.

А не так давно объявили о женитьбе. После начали появляться фото молодой жены с округлившимся животиком. Поклонники актрисы догадались - Лиза и Авербух готовятся к пополнению в семействе.

Супруги посетили Санкт-Петербург. Беременная актриса опубликовала фото на берегу Невы и написала: «Спасибо, Питер, - как всегда, встретил солнцем и высоким небом».

Подписчики с радостью воспринимают новости об изменениях в личной жизни Арзамасовой, пишут тёплые слова: «Беременность Вас красит!!! Такая милая... Нежная... Прям изумительная!!!», «Сразу видно, беременность желанная и долгожданная! Счастья Вам, хорошего самочувствия. И здоровья малышу», «От вас веет спокойствием. Никакой показушности», «Такая милая, уютная на этом фото», «Милый животик». Кстати, сфотографировал Лизу, скорее всего, муж.

Для Ильи Авербуха это будет второй ребёнок. У хореографа есть сын от первого брака с фигуристкой, бывшей партнёршей по танцам на льду Ириной Авербух. Мартин Авербух поладил с женой отца, подросток живёт с ними в загородном доме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

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