Участники группы Nirvana записали новую музыку

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10 июня 2021, 18:08 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Знаменитый ударник Nirvana и лидер Foo Fighters Дэйв Грол рассказал Говарду Стерну (американский теле и радиоведущий – авт.), что он, Крист Новоселич (бас-гитарист Nirvana) и Пэт Смир (гитарист Nirvana и Foo Fighters) записали новую музыку вместе, и «многое из нее звучит действительно мощно». При этом музыканты отметили, что, возможно, мир никогда не услышит эти записи.

Три музыканта несколько раз воссоединялись на сцене с тех пор, как фронтмен Nirvana Курт Кобейн скончался в апреле 1994 года. Грол, Новоселич и Смир выступали заручившись поддержкой в качестве вокалисток Джоан Джетт (участницы американской группы The Runaways и сольной исполнительницы – авт.), Ким Гордон (бас-гитаристки и вокалистки американской группы Sonic Youth – авт), Энн Кларк (американской певицы и музыканта, выступающей под именем St. Vincent) и Лорд (новозеландской певицы, автора песен и музыкального продюсера – авт.) на церемонии Зала Славы Рок-н-Ролла, куда Nirvana торжественно включили в апреле 2014 года. Музыканты Nirvana также неожиданно появились вместе с Джоном Макколи (лидер американской группы Deer Tick – авт.) и Джоан Джетт на фестивале California Jam, проводившемся группой Foo Fighters в октябре 2018 года, а также на благотворительном выступлении в зале Hollywood Palladium (Лос Анжелес) в 2020 вместе с Энн Кларк, Беком (американский певец, музыкант и автор песен – авт.) и дочерью Грола, Вайолет Грол, в качестве вокалистов. Общаясь с Говардом Стерном 8 июня, Дэйв Грол рассказал, что трио совместно записало новую музыку во время своих случайных джем-сессий, но намерений когда-либо передать эту музыку миру нет.

«Крист Новоселич - пилот, он летает на собственном самолете. Он живет на Северо-Западе Тихого Океана, и всякий раз, когда он приезжает в Лос-Анджелес, мы всегда рады видеть друг друга и стараемся поужинать вместе. В прошлый раз, когда он был здесь, я приготовил для нас ужин сам, и мы хорошо провели время вместе. Пэт всегда рядом с нами, нам очень нравится быть втроем вместе. Нам нравится видеться, и, если поблизости есть инструменты или свободная студия, мы просто собираемся вместе и устраиваем что-то вроде джема, понимаешь?», - рассказал Дэйв Грол Говарду Стерну.

«Нам не нравится играть песни из большого песенного каталога Nirvana, нам нравится дурачиться, и иногда, когда мы дурачимся, случайно получаются новые песни. Знаешь, если мы оказываемся в студии, то записываем их. Так что мы записали кое-что действительно классное. Мы никогда ничего с этими результатами не делали. Это больше похоже на дружеское общение, и это не похоже на какое-то официальное воссоединение группы», - продолжает Грол.

На вопрос, поет ли он во время этих джем-сессий, Грол ответил: «Ну, нет, я просто играю на барабанах. У нас нет певца или певицы. Мы просто записываем наши инструменты и валяем дурака. Это очень непринужденно. Нет никакого давления на нас, чтобы мы сделали что-то, что мир должен будет услышать, мы это делаем больше для удовольствия, и многое из музыки, которую мы записываем, действительно хорошо звучит».

«Эти джем-сессии напоминают нам прошлое. Когда мы втроем собираемся в комнате и начинаем играть, мы звучим так, как раньше. И всё, что получается, звучит так, как раньше. Когда мы собираемся втроем пошуметь, это звучит именно так», - объясняет Грол.

Также 8 июня группа Грола Foo Fighters была объявлена первой группой с марта 2020 года, которая появится в легендарном нью-йоркском зале Мэдисон-Сквер-Гарден впервые после его закрытия во время пандемии. Это произойдет 20 июня. Группа выступит перед полностью вакцинированной аудиторией и это станет первым полноценным концертом на манхэттенской площадке более чем за 460 дней.

«Мы ждали этого дня больше года, и в Мэдисон-Сквер-Гарден состоится действительно хороший концерт», - сказал Дэйв Грол.

Дэйв Грол создал группу Foo Fighters в 1995 году, через год после того, как перестала существовать группа Nirvana. В Foo Fighters он выступает как вокалист, гитарист и основной автор песен.

Помимо всего перечисленного, 10 февраля 2020 года Foo Fighters были объявлены одними из номинантов Зала Славы Рок-н-Ролла 2021 года в первый год права на участие, поскольку их дебютный альбом был выпущен за 25 лет до этого (артист должен достигнуть двадцатипятилетнего рубежа в своей карьеры, чтобы быть номинированным в Зал - авт.).

Новый альбом Foo Fighters называется «Medicine At Midnight» и вышел в феврале этого года.

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