Продюсер Нателла Крапивина ответила Киркорову, заявив, что тот тащит на эстраду «бесталанных паразитов и уродов»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 июня 2021, 10:31

Фото: blitz.plus

Сражение Киркорова с продюсером Нателлой Карапивиной, которое началось после премии МузТВ, набирает обороты. После гневной тирады «короля поп-эстрады» слово взяла экс-продюсер Лободы и забила такой мощный гол в ворота Филиппа Бедросовича, что тому практически нечем будет ответить.

Сама Нателла, которая довольно редко вступает в перепалки, объяснила, что записать ролик решила потому, что впервые может говорить то, что думает, не боясь навредить своему артисту. Она рассказала, что ее слова о паноптикуме были вовсе не против гей-сообщества, а против «бесталанных паразитов и уродов», которыми Киркоров окружает себя в жизни и тащит на эстраду. И, конечно, Крапивину задели замечания о плагиате, адресованные Лободе.

«Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски, от авторов по всему миру. Вы бьете женщин, унижаете журналистов, устраиваете истерики, враждуете со всем шоу-бизнесом. Это ваша привилегия, это ваш стиль жизни, часть вашего нетленного, но, увы тлетворного образа, но вашим фриковстом уже никого не удивишь, а угрозами никого не запугаешь. Я вас не боюсь, потому что на моей стороне правда, а на вашей – дешевый фарс», - уверенно заявила продюсер.

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