После премии МУЗ-ТВ рэпер Тарасов оказался в больнице с подтверждённым коронавирусом

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10 июня 2021, 00:02 Анастасия Иванова

Фото взято с: Instagram @t_killah

В этом году музыкальное мероприятие стало самым скандальным за всю историю. К сожалению, у него есть все шансы стать и самым опасным для здоровья.

Александр Тарасов - рэпер T-Killah - был одним из участников премии. Он уже оказался в больнице в состоянии средней тяжести. Исполнителя госпитализировали в точности после МУЗ-ТВ с высокой температурой и уже тяжелым дыханием. Александр надеялся, что это не COVID-19, однако тест был положительный, а на КТ обнаружили двустороннее поражение легких.

«Как оказалось это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, лицо онемело…» - так подписал свое фото в Инстаграм звездный пациент.

Рэпер утверждает, что его состояние пока что не внушает опасения. У него даже есть силы на то, чтобы вести соцсети. Есть пациенты, которым намного хуже.

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