У Дэвида Гилмора и Роджера Уотерса опять разногласия из-за бренда Pink Floyd

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9 июня 2021, 19:06 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Пересведенный Джеймсом Гатри (британский продюсер и звукорежиссер – авт.) альбом великой британской группы Pink Floyd «Animals» (1977) останется неизданным до тех пор, пока Дэвид Гилмор (вокалист и гитарист, ставший лидером Pink Floyd с 1985 года) и Роджер Уотерс (вокалист, басист и один из основателей Pink Floyd) не разрешат свои разногласия.

Дэвид Гилмор считает, что «довольно маловероятно» найти общий язык между ним и Роджером Уотерсом по поводу запланированного переиздания альбома «Animals» Pink Floyd.

На прошлой неделе Уотерс опубликовал длинное заявление на своем личном сайте, объясняющее почему, с его точки зрения обсуждаемое переиздание альбома группы «Animals» 1977 года еще не увидело свет. Уотерс рассказал, что он и Гилмор расходятся во мнениях по поводу включения в переиздание альбома пояснений, написанных одним из авторов журнала Classic Rock и биографом Pink Floyd Марком Блейком. Он заявил, что «Гилмор наложил вето на выпуск альбома, если написанное Блейком не будет удалено».

Ранее Гилмор заблокировал Уотерса во всех официальных аккаунтах Pink Floyd, чтобы тот не смог опубликовать свои замечания к переизданию альбома «Animals».

«Это действия – лишь небольшая часть типичной тактики Дэвида Гилмора и его жены Полли Самсон (английский писатель, журналист и автор песен – авт.), по которой они преувеличивают заслуги Дэвида в работе, которую он проделал в Pink Floyd в 1967–1985 годах», - заявил Уотерс. «Да, он был и остается очень хорошим гитаристом и певцом. Но за последние 35 лет он слишком много рассказывал о том, кто, что и как делал в Pink Floyd тогда, когда я еще был лидером этой группы», - продолжает Роджер Уотерс.

Уотерс сообщил, что, всё-таки, согласился с тем, что альбом может быть выпущен без вызвавших спор примечаний Марка Блейка. После этого он хочет полностью опубликовать эссе Блейка на своем веб-сайте.

В последнем интервью американскому журналу Rolling Stone, проведенном до того, как Уотерс опубликовал свое заявление, Дэвид Гилмор говорил о том, что «довольно маловероятно», что пара лидеров Pink Floyd разрешит свои разногласия. При этом он признал, что именно их разногласия по поводу включения в альбом новых пояснений стали камнем преткновения.

«Джеймс Гатри провел просто прекрасную работу, когда пересвел наш альбом «Animals» (Джеймс Гатри, работал студийным инженером Pink Floyd с 1978 года – авт.), но кое-кто попытался навязать примечания к этому релизу, некоторые из которых я не одобряю. Этот кое-кто упирается что и не позволяет перевыпустить альбом», - рассказывает Дэвид Гилмор, имея в виду Роджера Уотерса.

Касаясь Уотерса, Гилмор добавил: «Роджер просто становится немного невыносимым. Вы же знаете каким человеком он, может становится,».

Когда журналист Rolling Stone Кори Гроу выразил надежду на то, что в будущем может быть достигнуто «понимание» между ними, Гилмор ответил: «Боюсь, это маловероятно».

«Существует много дезинформации, и я не горю желанием постоянно реагировать на каждую ложь, которую я слышу о себе и о том, что я делаю. Существует множество лжи и информации, которым я позволил находиться там, где они есть, но мой общий взгляд на это состоит в том, чтобы сдерживаться. Все это однажды так или иначе станет на свои места», - объясняет Дэвид Гилмор.

После вышеупомянутых заявлений Уотерса журнал Rolling Stone спросил Гилмора, не хочет ли он ответить на нелестные высказывания в его адрес бывшего друга, но гитарист предпочел сохранить молчание.

В 1985 году Уотерс заявил, что Pink Floyd исчерпали себя в творческом плане и покинул группу. Гилмор и Ник Мейсон (ударник Pink Floyd) ответили на это пресс-релизом, в котором заявили, что намерены продолжать жизнь Pink Floyd без него. Гилмор взял на себя управление группой и в 1987 году спродюсировал альбом Pink Floyd «A Momentary Lapse Of Reason» при участии Мейсона и клавишника коллектива Ричарда Райта. Он чувствовал, что альбомы Pink Floyd под руководством Уотерса стали слишком зависимыми от его текстов песен, и попытался «восстановить баланс» музыки и текстов в творчестве группы. Затем в 1994 году последовали альбомы «The Division Bell» и в 2014 году альбом «The Endless River».

Роджер Уотерс пытался судиться со своими коллегами за права на имя Pink Floyd, но проиграл это дело в суде.

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