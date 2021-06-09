Юлия Высоцкая опубликовала фото с мужем в памятную для них с Андреем Кончаловским дату

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают памятную дату. Супруги познакомились ровно 25 лет назад. Актриса театра и кино выложила в Инстаграм фото с мужем-режиссером. Кончаловский и Высоцкая рассказывали, как они познакомились.
Их знакомство состоялось на Кинотавре в Сочи в 1996 году. Юлия ехала в лифте в отеле. Лифт остановился и вошел Андрей Кончаловский. После знакомства влюбленные встречались два года, а потом расписались в ЗАГСе.
Свадебного торжества не было. В ЗАГС жених и невеста пришли в джинсах и футболках.
В семье родились дочь Мария и сын Пётр.
Свадебный наряд Высоцкая надела на венчание. Кончаловский и Высоцкая обвенчались в 2019 году. Сейчас актрисе 48 лет, режиссеру - 84.
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