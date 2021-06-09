Юлия Высоцкая опубликовала фото с мужем в памятную для них с Андреем Кончаловским дату

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 июня 2021, 14:58

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают памятную дату. Супруги познакомились ровно 25 лет назад. Актриса театра и кино выложила в Инстаграм фото с мужем-режиссером. Кончаловский и Высоцкая рассказывали, как они познакомились.

Их знакомство состоялось на Кинотавре в Сочи в 1996 году. Юлия ехала в лифте в отеле. Лифт остановился и вошел Андрей Кончаловский. После знакомства влюбленные встречались два года, а потом расписались в ЗАГСе.

Свадебного торжества не было. В ЗАГС жених и невеста пришли в джинсах и футболках.

В семье родились дочь Мария и сын Пётр.

Свадебный наряд Высоцкая надела на венчание. Кончаловский и Высоцкая обвенчались в 2019 году. Сейчас актрисе 48 лет, режиссеру - 84.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости