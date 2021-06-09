Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал о своём самочувствии

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9 июня 2021, 13:07 Источник: Инстаграм Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов, фото: vk.com/ddb

Телеведущий Дмитрий Борисов, у которого подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, лично рассказал о своём самочувствии. После того, как СМИ "уложили" Борисова в больницу, заволновались его близкие и поклонники.

Телеведущий призвал: "Не волнуйтесь". По словам Борисова, у него "всё хорошо". "... в реальности. Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. ... Больница — правда: заехал ради КТ", - написал телеведущий в Инстаграм.

"Лёгкие чистые, всё в порядке, небольшой след еле заметен", - успокоил он своих родственников и почитателей. Дмитрий Борисов всех поблагодарил "за добрые пожелания и заботу".

"Вот и слава Богу! Без Вас, Дмитрий, было бы не на кого смотреть! Должен же быть, хоть один, по настоящему, красивый и умный ведущий!" - откликнулись телезрительницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov)

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