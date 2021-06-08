Премия «Муз-ТВ» – эпатаж, скандал и провокация

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8 июня 2021, 17:50 Алина Лидэ

Фото: cоцсети

Казалось бы, только недавно отгрохотало «Евровидение», как уже прошла знаменитая музыкальная церемония вручения премии «Муз-ТВ». Событие проходило 4 июня в столичном дворце спорта «Мегаспорт». В связи с тем, что прошлая премия так и не состоялась из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в этот раз вручались награды сразу за два года.

Премия «Муз-ТВ 2021 – Начало света» однозначно запомнится зрителям, так как такого количества скандалов и эпатажа не собирало в себе ни одно музыкальное мероприятие за последние несколько лет.

Шоу началось уже на приветственной красной ковровой дорожке, где ведущие мероприятия (Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Ревва) встречали прибывающих гостей. Не скупясь на острые комментарии и подколки в адрес звезд, они провожали актеров, певцов и других селебрити, обсуждая их карьерные взлеты и падения. Как обычно особенно выделилась Ксения Собчак, представившая зрителям Катю «Абушкину» (блогер и певица Катя Адушкина) и Амину Тендерлибаю` (блогер Амина Тендерлиба`е). Помимо этого, маска Амины почему-то была переквалифицирована в намордник, что ей естественно не понравилось, однако Ксении Собчак как известно никто не указ, поэтому девочек она проводила со словами: «Идите девчонки с Богом, с намордником, со всеми делами».

В инста-зоне (зона для фото) ведущие от канала Муз-ТВ (Артем Шалимов и Полина Фаворская) оценивали их аутфиты, вместе с подписчиками аккаунта музыкального телеканала. Каждый из гостей старался произвести впечатление на аудиторию, поэтому костюмы звезд пестрили самыми разными и эффектными цветовыми решениями. Взять хотя бы популярную блогершу Сашу Спилберг, которая поразила всех своим экстра-коротким алым платьем, приковавшим внимание зрителей к ее длинным ногам, или образ новой избранницы Тимати – Екатерины Сафаровой, глубокий вырез которой никого не оставил равнодушным.

Некоторые звезды шагнули дальше классических силуэтов и придумали что-то свое. Так, например, тиктокера Даню Милохина, явившегося на премию в экстравагантном костюме, состоящем из двух частей до сих обсуждают пользователи социальных сетей. Ярко-розовое платье из фатина, в комплекте с такого же цвета босоножкой на миниатюрном каблуке и строгий черный костюм с классической мужской туфлей нашли непредсказуемое сочетание в его образе.

Кто бы мог подумать, что долгожданная премия завершится скандалом? Скорее всего тот, кто следит за творчеством рэпера Моргенштерна.

По итогам голосования в номинации певец года, победил исполнитель и по совместительству ведущий премии Александр Ревва, под псевдонимом Артур Пирожков. Рэпера не устроил проигрыш, поэтому он прямо на сцене потребовал обнародования результатов голосования. «Муз-ТВ, вы же говорите, что вы самая честная музыкальная премия, да? Почему ваш ведущий выигрывает в номинации? Муз-ТВ, если вы такие честные, вот на эти экраны прямо сейчас покажите количество голосов».

К сожалению, в такой просьбе Алишеру было отказано. Однако позднее канал объяснил, что результаты состоят не только из зрительских симпатий, но и из мнения профессионального экспертного жюри, которое также имеет большую роль в распределении голосов.

Интересно, что другие знаменитые певцы, такие как Егор Крид и Тимати также считают, что эту «тарелку» (награду), должен был получить именно Моргенштерн. Поэтому после исполнения песни «El primero», рэпер спел настоящую, по его мнению, «песню года» «CADILLAC». Во время выступления в качестве своего рода «акта поддержки» вместе с Алишером на сцену вышли многие артисты и певцы. В завершении шоу, Алишер заявил: «Последнее, что я хочу сказать, посмотрите на эту женщину – вот моя награда. Спасибо».

Обидно, что в итоговый монтаж премии не попало практически ничего из того, о чем рассказывается сейчас. Все эти выводы сделаны из кадров, заснятых зрителями премии. Так что же в итоге? Муз-ТВ не сочло нужным показывать телезрителям лишнее или побоялись, что аудитория может уличить их в предвзятости или лжи? Время покажет.

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