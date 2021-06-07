Яна Рудковская мечтает о дочке и придумала имя для девочки

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7 июня 2021, 15:48

Яна Рудковская, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Продюсер, бизнеследи Яна Рудковская - многодетная мама. У неё четверо сыновей. Двое младших родились в браке со знаменитым фигуристом Евгением Плющенко. Плющенко, как его супруга, также многодетный отец. У него тоже только мальчики, их трое.

Пара мечтает о дочке. Рудковская так хочет девочку, что уже выбрала имя для малышки. Яне нравится имя Екатерина. Знаменитость призналась психологу Инне Тлиашиновой о том, что давно мечтает о дочки, - сообщает "Собеседник".

Рудковская высказала такую мысль, что "для любой женщины материнство — это не только приятные ощущения, но и очень тяжелый и сложный путь".

Она понимает, что о родах стоило задуматься раньше, но не только было некогда, но и не получалось. "Моя мечта, чтобы родилась девочка", - поделилась продюсер.

25 сентября 2020 года в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской случилось пополнение. Мальчика паре родила суррогатная мать. У Гном Гномыча появился младший брат Арсений.

У британского принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь.

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