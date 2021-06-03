Поклонники осудили «грубое» отношение Манукяна к Бузовой: «Ты просто обиженный мальчик, но не мужчина»

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3 июня 2021, 22:59

Давид Манукян, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники раскритиковали поведение рэпера Давида Манукяна, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, который оставил грубый комментарий в аккаунте исполнителя Александра ST, работавшего вместе с певицей.

ST опубликовал снимок, на котором изображён вместе с Ольгой Бузовой и Романом Бестселлером, и предложил подписчикам угадать, сколько песен они написали для исполнительницы.

На что Давид Манукян ответил: «Так вот эта клоака, откуда всё дерьмо вытекает. Респект!»

«Грубые» слова в сторону кумира разозлили пользователей, и они тут же вступились за Бузову.

Одни отметили, что таким комментарием Манукян в первую очередь «унижает себя», другие заявили, что без отношений с Бузовой рэпер был бы «никем»:

«Фу, мерзкий, без Оли ты был бы никем. Все, на что ты способен, это делать пресс и подбирать работу»

«После отношений с Олей ты как настоящий мужчина не писал бы такого, а просто промолчал. И это называется вести себя достойно, но нет, этим ты унизил себя и показал, что тебе либо завидно, либо обидно, либо ты просто обиженный мальчик, но не мужчина!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander ST Stepanov (@st_stoizsta)

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