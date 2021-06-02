ТОП 5: плагиат, танцующая рука и зеленые человечки? – Все это на Евровидении 2021

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 июня 2021, 20:28 Алина Лиде

Фото из открытых источников

Не так давно завершился международный музыкальный конкурс «Евровидение». В этом году он проводился в крупном портовом городе Роттердам (Нидерланды). На этом мероприятии собрались представители стран Евросоюза и СНГ. В этом году Россию на конкурсе представила молодая и талантливая певица Манижа с песней «Russian women», которая заняла 9 место (204 балла по итогам голосования судей, зрителей и телезрителей). Победу в 65-ом юбилейном выпуске забрала Италия, а именно группа «Maneskin» с песней «Zitti e buoni».

Грандиозное шоу собрало у экранов порядка 20 миллионов человек, и это только по России. Каждый конкурсант старался завоевать сердца зрителей и поразить их своим выступлением. Однако не у всех это получилось удачно.

5. Выступление каждого конкурсанта продумывается до самых мелочей: декорации, бэк-вокал, танец и конечно же костюмы. В этом году, у многих зрителей сложилось впечатление, что некоторые девушки «одевались у одного стилиста», так как их образы были настолько похожи, что люди с трудом находили отличия. Однотипные короткие блестящие платья безусловно подчеркивали красивые фигуры финалисток, однако в связи с их парадоксальной схожестью, они «смешались» друг с другом. Да так, что было плохо понятно, кто есть кто.

4. В связи с тем, что талантливых людей во всех странах достаточно, конкурсанты Евровидения стараются максимально выделится среди остальных претендентов на победу и добавляют в свои номера что-то «особенное». Выступление греческой певицы Стефании с песней «Last dance» не стало исключением.

Помимо того, что музыка для ее шоу была написана известным композитором Димитрисом Контопулосом в команде с другими талантливыми композиторами, певица порадовала телезрителей загадочными, наполовину «невидимыми» танцорами. Данного эффекта получилось добиться благодаря зеленому фону и технологии хромакея. Гости, наблюдающие шоу в живую, не очень горячо оценили такой перфоманс, так как для них танцоры виделись как обычно.

Рассуждения о сильной схожести акробатического трюка Стефании и дебюта Сергея Лазарева в 2018 мы оставим без комментариев. Стоит сказать лишь то, что пытаться удивить чем-то дважды очень тяжело.

3. Подопечная народного артиста России Филипа Киркорова – Наталья Гордиенко, в этом году представила на конкурсе Молдову. Она со своей композицией «Sugar» заняла 13 место, набрав 115 балов. И вроде бы все хорошо, вот только многие музыкальные эксперты сочли конкурсантку «пародией» на знаменитую украинскую певицу Светлану Лободу. Похожие движения, мотив песни и образ Гордиенко подвигли людей сравнивать девушек и думать о плагиате.

На данный счет наставник Гордиенко Филипп Бедросович не счел нужным давать какие-либо комментарии, однако насчет того самого «блестящего» (практически такого же как у еще троих финалисток) платья решил высказаться: «Это сценично, это красиво. В конце концов, Swarovski – это не золотые, а серебряные камни. Они считаются самыми крутыми сценическими камнями».

Помимо этого, в разгаре своего выступления Наталья уронила микрофон, но быстро сориентировалась и все-таки успела его поднять прежде, чем ей нужно было продолжить петь.

2. Конкурсант из Германии Йендрик Зигварт со своей композицией «I don`t feel hate» поднял серьезный резонанс в обществе. Молодежь поддержала певца в связи с очень актуальной темой его песни, а вот более взрослая аудитория не оценила костюм одной из участниц его группы. Сценический образ девушки подразумевал знак «пис», однако учитывая, что танцовщица постоянно опускала одну руку вниз, получилось так, что изобразила она нецензурный жест.

С одной стороны, так называемый «вызов» на Евровидении почти всегда воспринимался доброжелательно, но в данном случае аудитория видимо не восприняла номер так, как он задумывался.

1. Наиболее ярким инцидентом Евровидения в 2021 году стало как не странно событие, открывшееся людям немного позже.

Многие зрители наблюдали за абсолютно пьяным победителем шоу во время награждения, интервью и последующих событий. Однако никто не мог предположить, что итальянца уличат в допинге.

Спустя некоторое время после конкурса, «лауреату» было предъявлено обвинение в употреблении наркотических средств. Камера зафиксировала, как во время подсчета голосов, итальянец подозрительно склонился над столом.

На данный момент Дамиано отказывается признавать это утверждение верным. Более того, он пообещал в ближайшее время сдать тест на наркотики, чтобы окончательно развеять все подозрения организаторов и аудитории.

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