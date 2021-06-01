Макеева не только расписалась с четвёртым мужем, но и обвенчалась

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1 июня 2021, 13:14

Анастасия Макеева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева не только официального расписалась с четвёртым мужем, но и обвенчалась в церкви. Бракосочетание Анастасии Макеевой и Романа Малькова прошло в Крыму. Здесь же они и обвенчались в Форосской церкви.

Макеева опубликовала в Инстаграм свадебный фотоотчет. На видео запечатлено, как законный муж ведет автомобиль, рядом с ним - красавица Анастасия.

Поклонники актрисы осыпают ее комплиментами. "Видно, что любите друг друга, пара магическая просто. Настя невероятна обворожительна и с шармом, да и Роман красив и покорен", - пишут в комментариях.

О Романе Малькове известно, что у него была семья - жена и четверо детей. Семья жила в Словении, а Роман - строитель - приезжал работать в Россию. В Москве он познакомился с Макеевой. Мальков работал на даче у актрисы. Они влюбились друг в друга. Роман завершился свадьбой.

"И что она нашла в этом "мужике" с четырьмя детьми. А он как телок бессловесный! Противно!" - негативно отреагировали на четвёртое замужество Макеевой некоторые подписчики. Еще Анастасию сравнивают с тезкой - балериной Анастасией Волочковой: "Ещё одна Настя ... типа Волочковой!)) спектакль из своей жизни".

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