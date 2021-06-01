Война Алис. Премию «Самый узнаваемый голос страны» по ошибке получила лже-Алиса, настоящая из «Яндекса» собирается в суд

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1 июня 2021, 13:42 Источник: Говорит Москва

Фото: coцсети

На вручении премии «Женщина года 2021» произошла курьезная ошибка, которая обернулась «войной Алис». Организаторы перепутали двух Алис – настоящую Татьяну Шитову, которая озвучивает голосового помощника «Яндекса» и пранкера Александру Мантику.

В итоге на церемонии они вручили премию «Самый узнаваемый голос России» лже-Алисе. Девушка выложила видео награждения в свой Instagram. Она считает, что заслужила награду, потому что именно она – настоящая, народная Алиса. Татьяна Шитова собирается подать в суд на пародистку.

«Премия называется «Самый узнаваемый голос России», голос в каждом телефоне — и в головах у людей рождается заблуждение, что Александра является голосом Алисы. Потому что она так и представляется. Под роликом Саши начались поздравления, говорят о голосе Алисы в навигаторе, а Александра эту информацию не опровергает. Она выложила видео, где говорит, что пока Таня Шитова, дескать, сидела и ничего не делала — именно она создала образ Алисы. Это неправильно — образ Алисы создавала я и «Яндекс». Девушка вжилась в роль, а выйти забыла», - сообщила Шитова журналистам.

Ведущие церемонии – Олег и Родион Газмановы уже прокомментировали, что искренне думали, что эта та самая Алиса, которая общается с ними и дома и в навигаторе. Татьяна надеется, что в юридических вопросах ей помогут и в компании «Яндекс». Ну, а пока в дело собираются вмешаться юристы «война Алис» продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сандра Белая (@tasamayasandra)

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