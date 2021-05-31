Бузова подаст в суд на СМИ, написавшие, что она была пьяна на концерте в Волгограде: «Мне хотели сорвать подписание контракта»

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31 мая 2021, 16:03 Источник: Super

Фото: Instagram

Ольга Бузова серьезно обиделась на СМИ и решила подать в суд на медиа, которые написали, что она была пьяна на концерте в Волгограде. А ролики, которые взорвали Интернет - клевета, убеждает всех теледива.

В эти выходные экс-ведущая «Дом-2» выступала на фестивале, после которого Рунет наполнился видео с ее словами: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!». В пабликах сразу же начали обсуждать, что, похоже, Бузова решила выпить для храбрости, но немного переборщила.

Очевидцы рассказывали, что певица исполнила три композиции, после чего ушла. Зрителям оставалось смотреть только выступление танцевальной команды, которая продолжала делать свою работу, несмотря на отсутствие главной «звезды».

Но Бузова утверждает, что все это клевета, мол пьяна она не была, а в гримерке у нее только вода и колбаса. «Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Как мне сообщили, это был специально заказанный материал, чтобы сорвать мне подписание контракта. По поводу моего ухода со сцены — я покинула ее на несколько минут только для того, чтобы сменить костюм», - сообщила теледива, добавив, что ее юрист уже занимается этими вопросами и готовится подать в суд на СМИ, разместившие «порочащую и лживую информацию».

Стоит заметить, что Ольга не первый раз пугает таблоиды судебными разбирательствами, но до дела никогда не доходит.

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