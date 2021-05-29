Юлия Меньшова показала свою уютную московскую кухню и рассказала о тайной страсти

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 мая 2021, 16:28

Юлия Меньшова, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети фото, на котором она в уютном свитере что-то готовит на своей кухне. "Вечер дома", — подписала фотографию Юлия.

Поклонники оценили интересный кухонный интерьер: "У Вас все красиво! И лицо, и одежда, и душа, и мысли... И интерьер"; "выставьте, пожалуйста, вашу кухню с разных ракурсов, это определенно вдохновляет на дизайн".

На вопрос, что Юлию вдохновляет, ("паблики, странички для дизайна"), Меньшова ответила: "Все возможные источники. Я обожаю дизайн. Это моя страсть, тайная. Не публичная."

До этого Юлия Меньшова показала дизайн гостевого туалета в своей квартире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости