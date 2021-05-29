Юлия Меньшова показала свою уютную московскую кухню и рассказала о тайной страсти
29 мая 2021, 16:28
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети фото, на котором она в уютном свитере что-то готовит на своей кухне. "Вечер дома", — подписала фотографию Юлия.
Поклонники оценили интересный кухонный интерьер: "У Вас все красиво! И лицо, и одежда, и душа, и мысли... И интерьер"; "выставьте, пожалуйста, вашу кухню с разных ракурсов, это определенно вдохновляет на дизайн". На вопрос, что Юлию вдохновляет, ("паблики, странички для дизайна"), Меньшова ответила: "Все возможные источники. Я обожаю дизайн. Это моя страсть, тайная. Не публичная."
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