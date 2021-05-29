Игорь Николаев опубликовал видео, как его дочь учит танцевать подружку
29 мая 2021, 15:04
Музыкант Игорь Николаев опубликовал видео, как его дочь Вероника учит танцевать свою подружку. У Игоря Николаева две дочери. Старшая Юлия, рожденная в первом браке, на 38 лет старше маленькой Вероники.
Мама Вероники - третья супруга Николаева певица Юлия Проскурякова. 61-летний Николаев частенько выкладывает в соцсетях видеозаписи младшей дочери. "Танцульки с подружкой", - подписал музыкант одно из их.
Девочке достались гены папы и мамы. "Супер Вероничка! Очень пластичная, музыкальная девочка растет! Загляденье!" - заметили подписчики Николаева.
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