Хореограф Алла Духова раскрыла, почему Киркоров забрал свою дочь из дэнс-студии

Певец Филипп Киркоров забрал дочь Аллу-Викторию из школы танцев знаменитого хореографа Аллы Духовой, в которой занимаются дети многих селебрити. В звёздной дэнс-студии занимались дети певиц Жасмин и Ани Лорак, шоумена Александра Реввы.
Алла-Виктория Киркорова училась у Духовой совсем недолго. По словам хореографа, после нескольких занятий Филипп стал у неё спрашивать об успехах дочери. Киркоров пришёл на репетицию и начал задавать Алле Владимировне вопросы о способностях дочери, чему научилась малышка, что стала делать лучше.
Духова ответила в эфире шоу "Секрет на миллион", что нельзя так быстро требовать результат.
По мнению Аллы Владимировны, у Киркорова "завышенные требования", и он забрал дочку из студии и решил развивать ребёнка в другом направлении.
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