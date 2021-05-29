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Хореограф Алла Духова раскрыла, почему Киркоров забрал свою дочь из дэнс-студии

, 12:37

Хореограф Алла Духова раскрыла, почему Киркоров забрал свою дочь из дэнс-студии
Филипп Киркоров, фото: Тwitter.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров забрал дочь Аллу-Викторию из школы танцев знаменитого хореографа Аллы Духовой, в которой занимаются дети многих селебрити. В звёздной дэнс-студии занимались дети певиц Жасмин и Ани Лорак, шоумена Александра Реввы.

Алла-Виктория Киркорова училась у Духовой совсем недолго. По словам хореографа, после нескольких занятий Филипп стал у неё спрашивать об успехах дочери. Киркоров пришёл на репетицию и начал задавать Алле Владимировне вопросы о способностях дочери, чему научилась малышка, что стала делать лучше.

Духова ответила в эфире шоу "Секрет на миллион", что нельзя так быстро требовать результат.
По мнению Аллы Владимировны, у Киркорова "завышенные требования", и он забрал дочку из студии и решил развивать ребёнка в другом направлении.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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