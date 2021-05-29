Андрей Малахов плеснул водой в телеведущего шоу на съёмках

Известный телеведущий Андрей Малахов не сдержал эмоции во время съемок одного из шоу и плеснул водой из стакана в своего коллегу Владимира Маркони. Ему не понравилось, что последний пытается запутать экспертов, сообщает kp.ru.
Малахов признался, что испытывает сильный стресс на съемках. По правилам шоу в каждом выпуске эксперты должны выяснить, кто из участников профессиональный певец.
«Мне обещали, что будет весело! А на деле - нервов больше, чем в «Прямом эфире»! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», - поделился телеведущий.
При этом продюсеры шоу считают, что Малахов имеет все шансы вычислить лжеца, поскольку в своих программах он прекрасно выводит людей на «чистую воду».
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