Андрей Малахов плеснул водой в телеведущего шоу на съёмках

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29 мая 2021, 10:32 Источник: kp.ru

Андрей Малахов, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный телеведущий Андрей Малахов не сдержал эмоции во время съемок одного из шоу и плеснул водой из стакана в своего коллегу Владимира Маркони. Ему не понравилось, что последний пытается запутать экспертов, сообщает kp.ru.

Малахов признался, что испытывает сильный стресс на съемках. По правилам шоу в каждом выпуске эксперты должны выяснить, кто из участников профессиональный певец.

«Мне обещали, что будет весело! А на деле - нервов больше, чем в «Прямом эфире»! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», - поделился телеведущий.

При этом продюсеры шоу считают, что Малахов имеет все шансы вычислить лжеца, поскольку в своих программах он прекрасно выводит людей на «чистую воду».

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