Пелагея после развода получила всю недвижимость Телегина, он теперь хочет часть ее гонораров и уже женится на другой

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28 мая 2021, 13:59 Источник: Комсомольская правда

Фото: GlobalLook

Завершился раздел имущества между 34-летней певицей Пелагеей и 29-летним хоккеистом Иваном Телегиным. Исполнительница народных песен получила всю недвижимость экс-супруга. Спортсмен в свою очередь претендует на половину ее доходов за три года брака. Пара не вылезает из суда.

По словам друзей хоккеиста, Пелагее досталась квартира в элитном жилом комплексе и загородный дом на Новорижском шоссе. Причем, за дом Телегин еще продолжает выплачивать ипотеку. Отсудила певица и половину стоимости автомобиля Bentley.

Нападающий «Авангарда» не растерялся и подал встречный иск. Требует взыскать с бывшей половину ее доходов за три года брака. Спортсмен недоволен, что все свои гонорары Пелагея отправляла матери, а в их с Телегиным семью ничего не вкладывала. Все нажитое он покупал на собственные деньги.

Тем временем хоккеист уже успел сделать предложение руки и сердца другой. Говорят, Пелагея была в шоке, узнав о скорой свадьбе экс-супруга. Надеялась, что еще сможет вернуть семью.

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