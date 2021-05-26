«А почему не Петров?», новый проект от Netflix – Анна Каренина на современный лад, которую сыграет Светлана Ходченкова

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26 мая 2021, 10:10

Фото: cоцсети

Netflix анонсировал создание своего первого оригинального российского проекта — сериала «Анна К» по роману Льва Толстого. Главную роль сыграет популярная российская актриса.

«Уважаемые пассажиры, скорый поезд «Анна К», следующий по маршруту до Netflix, отправляется. Имя одного из попутчиков уже известно. Главную героиню — Анну Каренину — в первом российском ориджинале по роману Л.Н.Толстого сыграет Светлана Ходченкова» - написано в аккаунте Netflix.

Действие сериала разворачивается в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, влюбляется в наследника алюминиевой империи Алексея Вронского. Но пользователи сети не оценили кастинг иностранных продюсеров.

«А почему не Петров!?...он же у нас везде, сыграл бы уже и Каренину за компанию», «Ни по возрасту, ни по фактуре, ни по манере игры ни разу не Каренина, не буду смотреть», «Я всё могу понять, но может хватит уже снимать Анну Каренину.... Надеюсь, Вронского сыграет Петров», - возмущаются подписчики в комментариях.

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