«У стилиста фешн-биполярка», Пугачева с кудряшками и в легкомысленных розочках от Юдашкина на семейном празднике удивила всех

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25 мая 2021, 21:31

Максим Галкин опубликовал новое фото Примадонны. На дне рождения Кристины Орбакайте Алла Борисовна с кудряшками и в легкомысленных розочках от Валентина Юдашкина поразила всех.

Большинство подписчиков были восторге: «Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку!» , «Алла Борисовна цветочная принцесса!», «Чудесное весеннее платье! Алла, Вас оно очень молодит, подчёркивает стройность!». Но были и те, кто посчитал, что пышные юбки и прозрачная ткань не соответствует возрасту звезды. «Цыганский табор, пардон. А ля совок», «Ну неужели "восхищенные" не замечают, что Борисовна выглядит нелепо?», «В возрасте АБ скромнее надо одеваться, теплее и Юдашкин носочки тёплые пододел бы», - заметили хейтеры.

«У стилиста Пугачёвой, походу, фэшн-биполярка – то наряжает её в рокершу, то в принцессу. Со спорт-шиком ещё почему-то не экспериментировали. Досада», - прокомментировал новый прикид Пугачевой и популярный канал «Только никому».

Чуть раньше Максим Галкин поздравил в сети именинницу: «Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких!»

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