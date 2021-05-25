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Кристина Орбакайте отмечает юбилей

, 20:52

Кристина Орбакайте отмечает юбилей
Кристина Орбакайте, фото: vk.com/kristinaorbakaite

Певица Кристина Орбакайте отмечает юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. Певица получает многочисленные поздравления с юбилейным днём рождения от родных и близких, коллег и поклонников.

Одной из первых Орбакайте поздравила её мама Алла Борисовна Пугачёва. Примадонна опубликовала фото поющей дочери с микрофоном в руках и написала: "Люблю тебя. Горжусь тобой. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ". Кристина подарила маме троих внуков: Никиту, Дени и Клавдию.

В одном из интервью Пугачёва на вопрос о любимой певице ответила: "Моя любимая певица - Кристина Орбакайте".

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Нежное поздравление написал Максим Галкин: "Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких! Всё остальные восторги сегодня при встрече"

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